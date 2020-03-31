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Almanya’da bir günde 128 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2020 17:30 | Son Güncelleme

Almanya bulaşıcı hastalıklarla mücadele otoritesi Rober Koch Estitüsü, günlük olarak Almanya için yayınladığı korana raporunda bir günde 128 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Almanya’da bir günde 128 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Açıklamada, yapılan testlerde bir günde 4 bin 615 kişinin tahlillerinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Almanya’da ilk vakanın görüldüğü günden bu zamana kadar ülke genelinde 61 bin 913 korona vakasına rastlandığı ve bu zamana kadar 583 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Korona vakasının en çok rastlandığı eyaletin 14 bin 810 vaka ile Bayern eyaletinde rastlandığı, ikinci sırada ise 13 bin 225 vaka ile Kuzey Ren Vestfalya eyaleti ve üçüncü sırayı 12 bin 334 vaka sayısıyla Almanya’nın güney batısı olan Baden Württemberg eyaletinde rastlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya ölüm koronavirüs

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