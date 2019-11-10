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Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi Belit Onay Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi (Belit Onay kimdir?)

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2019 22:51 | Son Güncelleme

Almanya’da Türk kökenli siyasetçi Belit Onay, Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Böylelikle Almanya'da ilk kez bir Türk kökenli siyasetçi Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanarak tarihe geçmiş oldu.

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi Belit Onay Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi (Belit Onay kimdir?)

Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Yeşiller Partisi'nin adayı Belit Onay, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) desteklediği bağımsız aday Eckhard Scholz'u geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.

Hannover Belediyesinin internet sayfasında yer alan seçim sonuçlarına göre, Belit Onay geçerli oyların yüzde 52,9'unu alarak başkan seçildi. 38 yaşındaki Onay iki hafta önce yapılan ilk tur seçimlerini de birinci sırada tamamlamıştı.

TARİHE GEÇTİ

Böylelikle Onay, Almanya tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı olan ilk Türk kökenli siyasetçi oldu.

Hannover Belediyesi binasında açıklamada bulunan Onay, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

73 yıldan beri Sosyal Demokrat Partili (SPD) başkanlar tarafından yönetilen Hannover Büyükşehir Belediyesi ilk kez Yeşiller Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilecek.

BELİT ONAY KİMDİR?

Hanover Belediye Başkanı seçilen Belit Onay 1981 yılında Almanya'nın Goslar kentinde doğdu. Ailesi İstanbul'dan göç eden Belit Onay, üniversite eğitim sonrası 2011 yılında Yeşiller Partisi'inden belediye meclis üyeliğine seçildi. 2013 yılında eyalet milletvekili seçilen Onay, Hannover'deki seçimlerde Yeşiller Partisi'nin adayı gösterildi.

(AA)

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