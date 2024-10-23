Almanya'da bir pizzacıda '40 numaralı pizzayı' sipariş eden müşterilere kokain verildiği ortaya çıktı!

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir pizza restoranının menüsündeki '40 numaralı pizzayı' sipariş eden müşterilere kokain verildiği ortaya çıktı. Mart ayında gelen bir ihbar üzerine restoranı izlemeye alan polis, yapılan baskınlarda uyuşturucu ele geçirdi.

CAMDAN ATTI AMA ÇARE OLMADI

Emniyet yetkilisi Michael Graf von Moltke, gıda müfettişlerinin durumu bildirmesiyle uyuşturucuyla mücadele ekiplerinin devreye girdiğini belirtti. Polis, restoran müdürünü evinde gözaltına aldı; müdür, baskın sırasında bir torba uyuşturucu maddeyi camdan attı, ancak bu torba polisler tarafından ele geçirildi.

TONLA UYUŞTURUCU VE NAKİT PARA

Polis, müdürün evinde yaptığı aramalarda 1,6 kilogram kokain, 400 gram esrar ve 268 bin euro nakit buldu. İlk gözaltının ardından restoran yeniden açıldı ve uyuşturucu satışı devam etti. Bu süreç, polis tarafından uyuşturucu tedarik zincirinin incelenmesi için kullanıldı.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNUN BAŞINDAKİ İSİM 22 YAŞINDA ÇIKTI

Baskınların ardından, yaklaşık 150 polis memuruyla Mönchengladbach ve Solingen'de iki esrar ekim alanına operasyon düzenlendi. 12 şüphelinin ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda üç kişi gözaltına alındı. 22 yaşındaki bir şüphelinin uyuşturucu faaliyetinin başındaki isim olduğu ifade edildi. Ayrıca, baskınlar sırasında silah, para ve pahalı saatler de ele geçirildi.

"40 NUMARA EN ÇOK SATAN PİZZALARIYDI"

Restoran müdürü, ülkeden kaçmaya çalışırken yeniden gözaltına alındı. Emniyet yetkilisi Moltke, "40 numara en çok satan pizzalarıydı," dedi. Polis, şüphelilerin kimlik bilgilerini paylaşmadı.