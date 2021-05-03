Almanya'da büyük şok! Emekli askerlerin darbe planı ortaya çıktı!

Almanya'da kimliği verilmeyen bir emekli askere ait "Alman halkını koruyacağımıza ant içtik. Halkımızın şimdi bize ihtiyacı var. Bu hükümeti devirmemiz gerekiyor" sözleri büyük şok yarattı.

Alman basınında çıkan haberlere göre, emekli ve eski askerlerden oluşan 13 bin kişilik bir grup, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden bir araya geldi. Merkel hükümetinin koronavirüs salgını önlemlerine karşıt olan grup, başkent Berlin'de düzenlenen gösterilere sızıp, darbe yapmayı planladı.

DARBE PLANI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Almanya'da binlerce emekli askerin darbe planı yaptığıyla ilgili tartışmalar patlak vermiş, ülke bu haberle sarsılmıştı. Alman basınında konuyla ilgili yer alan haberleri CNN Türk Berlin Temsilcisi Erhan Merttük aktardı:

"Telegram adlı mesajlaşma uygulamasında üye sayısı bir anda binlere ulaşan bir grubun kurulmasıyla patlak veren darbe planı Almanya'da Berlin'de yayın yapan Der Tagesspiegel adlı gazetenin haberiyle patlak verdi.

Grupta ağırlıklı olarak emekli askerler ve savaş gazileri yer alıyor. Zaten grubun adı da 'Gaziler' grubu olarak açıklandı. Grupta yapılan yazışmalarda darbe planlandığı iddia edildi. Yapılan paylaşımlarda Merkel hükümetinin başarılı olmadığı, hükümetin uyguladığı politikaların yanlış olduğu ve bu hükümetin ivedilikle değişmesi ve hatta devrilmesi gerektiği vurgulandı. Paylaşımları yapanlar arasında askerlerin yanı sıra sivillerin de yer aldığı belirtiliyor."

