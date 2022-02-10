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Almanya'da camiye saldırı: Kapıya gamalı haç çizildi

10.02.2022 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Dortmund kenti Dorstfeld semtinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Sultan Ahmet Camisi'nin kapısına gamalı haç çizildi. Camide incelemede bulunan polis, gamalı haçı sprey boya sıkarak kapattı.

Almanya'da camiye saldırı: Kapıya gamalı haç çizildi

DİTİB Dorstfeld Sultan Ahmet Camisi Dernek Başkanı Turgut Ülker, camilerine geçen ay yine benzer bir saldırı gerçekleştirdiğini ve son dönemlerde artan bu saldırıların kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

"IRKÇILIĞA KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Yapılan saldırıyı fark edip polis bildirdiklerini belirten Ülker, "Son günlerde camilere ve Müslümanlara karşı artan saldırılar bizi endişelendiriyor. Geçtiğimiz aralık ayında Eving Selimiye Camisi ve 2019 yılında da Eving Ulu Cami ırkçı saldırıya maruz kalmıştı. Yetkililerin acil önlem almasını ve ibadethanelerimizi korumasını talep ediyoruz. Dortmund’da tüm demokratik kuruluşlarla beraber ırkçılığa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Dortmund’un hoşgörü şehri olarak kalması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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BAŞKONSOLOS İNCELEMEDE BULUNDU

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Sezai Tolga Şimşir camiyi ziyaret edip incelemede bulunarak, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

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Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Milletvekili Volkan Baran da camiyi ziyaret ederek, cami yöneticilerine ve cemaatine geçmiş olsun dileğinde bulundu. (AA)


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Almanya
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