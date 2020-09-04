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  4. Almanya'da cansız bedeni bulunan 5 çocuğun, anneleri tarafından boğulduğu ortaya çıktı

Almanya'da cansız bedeni bulunan 5 çocuğun, anneleri tarafından boğulduğu ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2020 21:22 | Son Güncelleme

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentindeki bir dairede dün 5 çocuk cesedi bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Almanya'da cansız bedeni bulunan 5 çocuğun, anneleri tarafından boğulduğu ortaya çıktı

Yapılan otopsi sonucu çocukların annesi 27 yaşındaki Christiane K.'nın, Melina (1), Leonie (2), Sophie (3), Timo (6) ve Luca (8) isimli çocuklarına önce uyuşturucu bir madde uyguladığı, ardından ise boğduğu belirlendi.

Cinayet masası başkanı Marcel Maierhofer açıklamasında, olay yerine geldiklerinde kahvaltı kaselerinin hala masanın üzerinde durduğunu ve evde çok acı bir tabloyla karşılaştıklarını söyledi.

Wuppertal Savcılığından Heribert Kaune-Gebhardt ise çocukların beşinde de ilaç ve boğulma belirtileri olduğunu açıkladı.

TRENİN ALTINA ATLAYARAK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Trenin altına atlayarak intihar girişiminde bulunup ağır yaralanan ancak hayati tehlikesi bulunmayan anne için ise 5 ayrı cinayet talebiyle tutuklama kararı çıkarıldı.

Cinayet masası başkanı Maierhofer, kadının cinayetleri dört çocuğunun babasından ayrıldığı için duygusal sorunlar yaşadığından dolayı işlemiş olabileceğinden yola çıkıldığını belirtti.

Christiane K.'nın çocuklarını öldürdükten sonra, 11 yaşındaki diğer en büyük çocuğu Marcel'i önce Düsseldorf'a götürdüğü, oradan da Mönchengladbach'daki büyükannesine gönderdiği öğrenildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre Christiane K. cinayetleri işledikten sonra annesine gönderdiği mesajda çocukları öldürdüğünü itiraf ederek, polisi yaşadıkları daireye göndermesini istedi.

Öldürülen 5 çocukla ilgili gençlik dairesinin (Jugendamt) daha önce aileye çeşitli konularda destekte bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

(AA)

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