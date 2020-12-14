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Almanya'da devlet destekli CureVac deneyleri son aşamaya geçti

14.12.2020 13:55 | Son Güncelleme:
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Almanya'da devlet destekli CureVac deneyleri son aşamaya geçti

Almanya'da devletin hem hissedarı olarak hem de fon vererek desteklediği biyoteknoloji şirketi CureVac, geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının Faz 2b/3 çalışmalarına başladı.

Almanya'da devletin hem hissedarı olarak hem de fon vererek desteklediği biyoteknoloji şirketi CureVac, geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının Faz 2b/3 çalışmalarına başladı.

Britanya ve ABD'de kullanılmaya başlanan BioNTech-Pfizer aşısı gibi mesajcı RNA (mRNA) denilen yeni bir biyoteknolojiye dayanan CureVac'ın aşısı, Faz 2b/3'de bir katılımcıya uygulandı.

35 BİNDEN FAZLA DENEK

CVnCoV denilen iki dozlu aşının Tübingen Üniversitesi Tropikal Tıp Enstitüsü'nde başlanan klinik denemeleri, Avrupa ve Latin Amerika'da 35 binden fazla katılımcıyla yürütülecek.

FAZ 3 ETKİLİLİK DENEYİYLE BİRLEŞTİRİLECEK

Çalışmada, 12 mikrogramlık dozdaki CVnCoV'nin yetişkinlerde güvenli ve etkili olup olmadığı değerlendirilecek.

Faz 2b bölümüyle başlayacak klinik deneyler, sorunsuz şekilde Faz 3 etkililik deneyiyle birleştirilecek.

mRNA TEKNOLOJİSİNDE UZMAN

Almanya'nın Tübingen kentinde merkezi bulunan CureVac, vücudun protein üretiminde rol oynayan bir tür haberci molekül olan mRNA bazlı aşılar üzerinde çalışıyor.

CureVac CEO'su Dr. Franz-Werner Haas, "Önemli Faz 2b/3 çalışmasının başlamasıyla, aşı adayımız CVnCoV'un geliştirilmesinde bir başka önemli dönüm noktasına ulaştık. Bugüne kadar elde edilen güvenli olma ve bağışıklık sağlama verileri umut verici görünüyor" diyerek ekledi:

"mRNA teknolojisinin ve aşımızın Kovid-19'u önlemek için etkisini göstermesini ve bu pandemiyi yenmeye yardımcı olmasını umuyoruz."

AB 405 MİLYON DOZ ALACAK

Almanya federal hükümetinin yaklaşık 750 milyon euroluk özel bir programla mali olarak desteklediği üç Alman projesinden biri olan CureVac, bu fondan 252 milyon euro alıyor.

AB'nin icra organı Avrupa Komisyonu, federal hükümetin KfW kalkınma bankası aracılığıyla yaklaşık yüzde 20'sini elinde bulundurduğu CureVac'tan halihazırda 405 milyon aşı dozu almayı garantiledi.

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