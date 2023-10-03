Almanya’da doktorlardan hükümete protesto! 'Muayenehaneler zor durumda'

Aile hekimlerinin çıkarlarını koruyan Virchowbund adlı birliğin çağrısıyla ülke genelinde muayenehanelerini kapatan doktorlar, başkent Berlin’deki Invaliden Park'ta bir araya geldi. Doktorlar, “Muayenehaneler zor durumda” sloganıyla Sağlık Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Aile hekimlerinin gösterisine muayenehanesi bulunan uzman doktorlar da destek verdi.

Virchowbund’un Berlin-Brandenburg Teşkilatının Başkan Yardımcısı Regine Held, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin sağlık politikasını protesto etmek için ülke genelinde çok sayıda muayenehanenin kapalı olduğunu belirterek, “Biz muayenehanelerin maruz kaldığı kemer sıkma politikalarına, kan kaybetmesine ve yok olmasına karşı protesto yapıyoruz.” dedi.

Held, muayenehane işleten aile hekimlerinin ve uzman doktorların taleplerini görmezden geldiği için Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’a kızgın olduğunu söyledi.

Berlin’de jinekoloji muayenehanesi bulunan Peter Rott da durumun gittikçe kötüleştiğini belirterek, “Özellikle maddi olarak. Bu yüzden sokağa çıkmaya karar verdik. Lauterbach, özellikle muayenehanesi olan doktorların çıkarlarına ilgi göstermiyor.” diye konuştu.

Rott, hekimlerin yükünün çok ağır olduğunu ifade ederek, doktorlara en son yapılan ücret artışlarının enflasyon oranının altında kaldığını savundu.

Rott, şunları dile getirdi:

"Sürekli daha çok hastaya bakmak zorunda kalıyoruz. Berlin’de muayenehaneyi devretmek büyük bir sorun. Bir yıldır muayenehanesini satmak isteyen meslektaşlarımı tanıyorum. Bir süre sonra muayenehaneyi kapatmak ve içindekileri tek tek satmak zorunda kalacaklar. Berlin’de 150 aile hekiminin muayenehanesi kapandı. Bunlar, daha kötü hasta bakımı anlamına geliyor.”

Diğer eyaletlerde de hükümetin sağlık politikasını protesto etmek için birçok muayenehanenin kapalı tutulduğu bildirildi.

AA

