HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya’da düğün salonu sahiplerinden davullu zurnalı protesto

Almanya’da düğün salonu sahiplerinden davullu zurnalı protesto

DÜNYA HABERLERİ  | 14.06.2020 16:38 | Son Güncelleme

Almanya’da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Mart ayı itibariyle düğünlerin yasaklanmasıyla zarara uğrayan düğün salonu sahipleri Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Parlamento binası önünde zurna ve davullu eylem yaptı.

Almanya’daki Türk toplumunun en yoğun yaşadığı eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya Parlamento binası önündeki eyleme, Türk düğün salonu işletmecilerinin yanı sıra kuyumculuk, gelinlik ve çeyiz sektörü temsilcileri de katıldı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı eylemde, sosyal mesafe çubuklarıyla zurna ve davul eşliğinde halay çeken eylemciler renkli görüntüler oluşturdular.

“SESİMİZ DUYURUNCAYA KADAR BU EYLEMLERİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Düğün Salonları Dernek Başkanı Mesut Çetin eylemde yaptığı konuşmada, “Biz sesimizi duyurmak istiyoruz, Almanlar önümüzü kesiyorlar. Bu zarardan 50 kişilik düğün yapan Almanları etkilenmiyor. Etkilenen sadece biz de değiliz. Gelinlikçisi, pastacısı, çeyizcisi düğün yapmak isteyen gençler mağdurlar. Önceki gün gelinlikçilere uğradım içeride hiç müşteri yoktu. Esnaf aylardır cepten yediklerini ifade ettiler. Sesimiz duyuruncaya kadar bu eylemleri sürdüreceğiz” dedi.

“3 AYDIR SALONLARIMIZ KAPALI”

Düğün salonu sahibi olan İlhami Kızıl konuyla ilgili olarak, “3 aydır salonlarımız kapalı mağduriyetimizi dile getiriyoruz. Sadece bizler değil düğün yapmak zorunda olan müşterilerimiz de aylardır zor durumdalar. Bu eylemlerimiz devam edecek. Sadece bizler değil evlenecek çiftler, ebeveynler de zor durumda” şeklinde konuştu.

“SİYASİLERİ ÇAĞIRDIK GELMEDİLER”

Kızıl, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Pek çok sınırlamalar kaldırıldı ama düğün salonları noktasında ne muhatap bulabiliyoruz ne politikacı bulabiliyoruz. Hatta üç tane politikacıyı buraya çağırdık hiçbirisi gelmedi. Herkes çok mağdur, bu sektör çok zor durumda. Çoğu arkadaş iflasın eşiğinde, çok zor durumdalar.”

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma sert tepkiBaşak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma sert tepki
ABD’deki protestolarla ilgili Putin’den ilk yorumABD’deki protestolarla ilgili Putin’den ilk yorum
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
1/

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan artan vaka sayılarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan artan vaka sayılarıyla ilgili açıklama

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Şaşırtan gerilim! Sercan'dan olay tepki

Şaşırtan gerilim! Sercan'dan olay tepki

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Dünyayı sarsan skandala sebep olan polisler için flaş karar

Dünyayı sarsan skandala sebep olan polisler için flaş karar

Diğer Haberler
Almanya'dan şoke eden uygulama! 420 euro ücret talep ediyorlar

Şoke eden uygulama! 420 euro ücret talep ediyorlar

ABD’deki protestolarla ilgili Putin’den ilk yorum

ABD’deki protestolarla ilgili Putin’den ilk yorum

ABD’de en uzun korona tedavisi gören hastaya milyon dolarlık fatura şoku

ABD'de koronavirüs hastasına milyon dolarlık fatura şoku

Brezilya'da korkutan koronavirüs bilançosu

Brezilya'da korkutan koronavirüs bilançosu

Çin'de korkutan gelişme! Koronavirüs vaka artışı son 2 ayın en yükseğinde

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

Ağabeyini aratmadı! Güney Kore'yi askeri müdahale ile tehdit etti

Güney Kore'yi askeri müdahale ile tehdit etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.