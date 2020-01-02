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  4. Almanya'da emekli maaşı fiyatlardan fazla arttı

Almanya'da emekli maaşı fiyatlardan fazla arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

Almanya'da 2010-2018 yılları arasında ortalama emekli maaşı yüzde 22,4 artış gösterirken, fiyat artışları yüzde 11,4 seviyesinde kaldı.

Almanya'da emekli maaşı fiyatlardan fazla arttı

Almanya'da 2010-2018 yılları arasında ortalama emekli maaşının enflasyondan daha fazla arttığı bildirildi. Alman Yazı İşleri Ağı'nın (RND) haberine göre bu dönemde ortalama emekli maaşı yüzde 22,4 artış gösterirerek 740 eurodan 906 euroya yükseldi.

Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın verilerine göre aynı dönemde fiyat artışları ise yüzde 11,4 seviyesinde kaldı. Ancak bir önceki on yılda durum tam tersi bir seyir izlemişti. 2000-2010 yılları arasında ortalama emekli maaşı yüzde 6 artış göstermiş, fiyatlar ise yüzde 16,6 seviyesinde artmıştı.

Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın verilerini değerlendiren Sol Partili milletvekili Sabine Zimmermann, "Federal hükümetin geçtiğimiz yıllarda yaptığı emekli maaşı zamlarının üzerine yatması için bir neden yok. Bunun (zamların) tek nedeni siyasi erdem değil güçlü ekonomidir" dedi. Zimmermann emekli maaşının arttırılması için hükümete çağrıda bulundu.

2019 yılı başında uluslararası danışmanlık şirketi Ernst & Young tarafından yapılan bir kamuoyu araştırması Almanya’da yaşlılık döneminde yoksulluk yaşayacağına dair endişe duyanların sayısının arttığını göstermişti. Araştırmaya göre Almanya'da halkın yüzde 56'sı emeklilik dönemi geldiğinde alacağı maaşın ve kişisel hayat standardının güvence altında olmadığı görüşünde olduğunu söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya emeklilik maaş

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