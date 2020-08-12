Almanya'da endişelendiren vaka artışı! Mayıs ayından bu yana en yüksek rakam...

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, basın toplantısında yaptığı açıklamada, bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından bugün 1200’den fazla yeni vaka sayısının açıkladığına işaret ederek, bunun mayıs başından beri açıklanan en yüksek rakam olduğunu belirtti.

"BU SAYILAR ALMAN HÜKÜMETİNİ ENDİŞELENDİRİYOR"

"Bu sayılar Alman hükümetini endişelendiriyor ve endişelendirmek zorunda. Çünkü ülke genelinde çeşitli yerlerde küçük ve orta düzeyde yeni vaka artışları oluyor." diyen Seibert, bu artışların sebepleri arasında tatilden dönenlerin virüsü ülkeye taşımalarıyla mesafe kuralına uyulmayan kutlamaların yer aldığını bildirdi.

Seibert, özellikle gençlerde yeni vaka sayısının arttığına da dikkati çekerek, daha fazla hareket ettiklerinden dolayı virüsü taşıyan gençlerin bunu başkalarına bulaştırma potansiyelinin de yüksek olduğunu kaydetti.

Daha fazla dikkatli ve uyanık olmak gerektiğini vurgulayan Seibert, "Sayıların nasıl gelişeceğini takip edeceğiz. Şu an için sağlık sistemimiz buna iyi bir şekilde hazır." değerlendirmesinde bulundu.