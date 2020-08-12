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Almanya'da endişelendiren vaka artışı! Mayıs ayından bu yana en yüksek rakam...

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2020 18:29 | Son Güncelleme

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, hükümetin ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı endişe duyduğunu söyledi.

Almanya'da endişelendiren vaka artışı! Mayıs ayından bu yana en yüksek rakam...

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, basın toplantısında yaptığı açıklamada, bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından bugün 1200’den fazla yeni vaka sayısının açıkladığına işaret ederek, bunun mayıs başından beri açıklanan en yüksek rakam olduğunu belirtti.

"BU SAYILAR ALMAN HÜKÜMETİNİ ENDİŞELENDİRİYOR"

"Bu sayılar Alman hükümetini endişelendiriyor ve endişelendirmek zorunda. Çünkü ülke genelinde çeşitli yerlerde küçük ve orta düzeyde yeni vaka artışları oluyor." diyen Seibert, bu artışların sebepleri arasında tatilden dönenlerin virüsü ülkeye taşımalarıyla mesafe kuralına uyulmayan kutlamaların yer aldığını bildirdi.

Seibert, özellikle gençlerde yeni vaka sayısının arttığına da dikkati çekerek, daha fazla hareket ettiklerinden dolayı virüsü taşıyan gençlerin bunu başkalarına bulaştırma potansiyelinin de yüksek olduğunu kaydetti.

Daha fazla dikkatli ve uyanık olmak gerektiğini vurgulayan Seibert, "Sayıların nasıl gelişeceğini takip edeceğiz. Şu an için sağlık sistemimiz buna iyi bir şekilde hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Seibert, sayıların yeniden artmasının engellenmesi gerektiğini belirterek, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını ve zorunlu tutulan yerlerde ağız ve burun bölgesinin kapatılmasını istedi.

OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU

Öte yandan Hessen eyalet hükümeti, gelecek hafta pazartesi başlayacak yeni eğitim yılında öğrencilere ve öğretmenlere okullarda maske takma zorunluğu getirdi.

Hessen Eyaleti Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, maske takma zorunluluğunun öğrencilerin ve öğretmenlerin okula girdikten sınıftaki yerlerine oturana kadar geçerli olduğu, isteyen öğrenci ve öğretmenlerin ders sırasında da maske takabileceği belirtildi.

Almanya’da ders başı yapılan diğer eyaletlerde de okullarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.

2020-2021 eğitim yılının bugün başladığı Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde ise Dorsten kentindeki bir ortaokulda görevli öğretmende Kovid-19 tespit edildiği ve okulun öğretmen eksikliğinden dolayı bugün tatil edildiği belirtildi.

Dorsten Sağlık Dairesi’nden yapılan açıklamada öğretmenin karantinada bulunduğu aktarılarak, aralarında öğretmenlerin de yer aldığı 43 kişiye test yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada öğretmelerin testlerinin negatif çıkması durumunda okulun açılabileceği kaydedildi.

YENİ VAKA SAYILARI BİNİN ÜZERİNDE SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR

RKI duyurduğu verilere göre, Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1226 artarak 218 bin 519’a yükseldi.

Yeni vaka sayısı geçen hafta perşembe günü 1045, cuma günü 1147, cumartesi günü de 1122 olarak açıklanmıştı. Dün de bu sayı 966 olarak kayıtlara geçti.

Almanya’da günlük vaka sayıları mayıs ayı başından sonra geçen hafta ilk kez 1000’nin üzerine çıkmış ve bu siyasetçilerde endişeye yol açmıştı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 9 bin 207, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı ise 198 bin 800 oldu. (AA)

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