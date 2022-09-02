Almanya'da enerji tasarrufu için yeni tedbirler! 6 ay boyunca...

Almanya'da enerji tasarrufu kapsamında yeni önlemler hayata geçti. Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı. Hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak, ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek. Alınan önlemlerle hükümet, gaz kullanımını yüzde 2 oranında azaltmayı amaçlıyor.

IŞIKLAR SAAT 22.00 İTİBARIYLA KAPATILACAK

Almanya’da federal hükümetin enerji tasarrufu amacıyla aldığı karar çerçevesinde saat 22.00 ile 06.00 arasında aydınlatmalar kapatıldı.

Karara göre kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları, yerel saatle 22.00'den itibaren kapatılacak.

19 DERECENİN ÜZERİNDE ISITILMAYACAK

Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak.

Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek.

Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlar ise hiç ısıtılmayabilecek.

Belediye binaları, yönetim binaları, kütüphaneler ve müzeler gibi kamu alanlarında bu önlemlerden önce minimum sıcaklık 20 derece olarak belirlenmişti.

Ayrıca mağazalarda ısı kaybını önlemek amacıyla kapılar kapalı tutulacak, kira sözleşmelerinde yer alan minimum ısıtma şartı 6 ay boyunca askıya alınacak, halka enerji tasarrufu yapma yöntemleri anlatılacak.

6 AY GEÇERLİ OLACAK

Uygulamaya giren ve 6 ay geçerli olacak bu önlemlerle hükümet gaz kullanımını yüzde 2 oranında azaltmayı amaçlıyor.

Köln'ün şehir merkezinde yerel saatle 22.00'den sonra tabelalar ve kamu binalarının ışıklandırmalarının yanı sıra, binalara estetik amaçla yansıtılan ışıklar ve iş yerlerin vitrinlerinin ışıkları kapatılırken, sadece sokak lambaları açık bırakıldı.

Köln Belediyesinin aldığı bir kararla 9 Ağustos'tan itibaren tarihi Köln katedralinin ışıklandırması kapatılmıştı.

Kaynak: AA



