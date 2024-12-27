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Almanya'da erken seçim kararı! Meclis feshedildi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.12.2024 13:19
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Federal Meclisi feshederek 23 Şubat 2025'te erken seçime gidileceğini duyurdu. Almanya'da yapılan anketlere göre Scholz'un yerini alması beklenen rakip ise muhafazakar isim Friedrich Merz.

Almanya'da erken seçim kararı! Meclis feshedildi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'in Özgür Demokratlarının ayrılmasıyla hükümetinin yasama çoğunluğunu kaybetmesinin ardından bu ayın başlarında parlamentoda güven oylamasını kaybetti.

olaf

AŞIRI DÜZENLEMELER SEBEP GÖSTERİLDİ

Oylama ayrıca seçim kampanyasını da ciddi şekilde başlattı ve anketlere göre Scholz'un yerini alması muhtemel olan muhafazakar rakip Friedrich Merz, mevcut hükümetin aşırı düzenlemeler getirdiğini ve büyümeyi engellediğini iddia etti.

MUHAFAZAKARLAR ÖNDE GÖZÜKÜYOR

Muhafazakarlar, çoğu ankette SPD'ye göre 10 puandan fazla rahat bir üstünlüğe sahip. Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD), Scholz'un partisinin biraz önünde yer alırken Yeşiller dördüncü sırada.

Ana akım partiler AfD ile hükümet kurmayı reddediyor, ancak AfD'nin varlığı parlamento aritmetiğini karmaşıklaştırıyor ve zor koalisyonların oluşmasını daha olası hale getiriyor.

Anahtar Kelimeler:
Almanya erken seçim
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