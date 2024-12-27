Almanya'da erken seçim kararı! Meclis feshedildi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'in Özgür Demokratlarının ayrılmasıyla hükümetinin yasama çoğunluğunu kaybetmesinin ardından bu ayın başlarında parlamentoda güven oylamasını kaybetti.

AŞIRI DÜZENLEMELER SEBEP GÖSTERİLDİ

Oylama ayrıca seçim kampanyasını da ciddi şekilde başlattı ve anketlere göre Scholz'un yerini alması muhtemel olan muhafazakar rakip Friedrich Merz, mevcut hükümetin aşırı düzenlemeler getirdiğini ve büyümeyi engellediğini iddia etti.

MUHAFAZAKARLAR ÖNDE GÖZÜKÜYOR

Muhafazakarlar, çoğu ankette SPD'ye göre 10 puandan fazla rahat bir üstünlüğe sahip. Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD), Scholz'un partisinin biraz önünde yer alırken Yeşiller dördüncü sırada.

Ana akım partiler AfD ile hükümet kurmayı reddediyor, ancak AfD'nin varlığı parlamento aritmetiğini karmaşıklaştırıyor ve zor koalisyonların oluşmasını daha olası hale getiriyor.