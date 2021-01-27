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Almanya'da evden çalışmak zorunlu hale getirildi

27.01.2021 14:01 | Son Güncelleme:
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Almanya'da evden çalışmak zorunlu hale getirildi

Almanya'da bugünden itibaren işverenler herhangi bir teknik engel bulunmaması durumunda personellerine ofise gelmeden evden çalışma imkanı sunmak zorunda olacak. Yeni düzenlemeye uymayanlara 30 bin euroya kadar ceza kesilebilecek.

Almanya'da koronavirüs salgınının yayılması üzerine, resmi daireler başta olmak üzere çok sayıda kurum ve şirket, evden çalışmalarının önünde engel bulunmayan personeli için işe gelme yükümlülüğünü kaldırarak, evlerinden çalışmalarına olanak tanımıştı. Kısıtlamaların kapsamını artırma kararı uyarınca, daha önce hükümetin işverenlere tavsiyesi niteliğinde olan uygulama bundan böyle zorunlu hâle getirilmiş oldu.

Personelinin evden çalışmasının önünde bir engel bulunmamasına rağmen karara uymayan şirket veya işletmelere 30 bin euroya varan para cezaları uygulanabilecek.

'KİM EVDEN ÇALIŞABİLİYORSA O EVDEN ÇALIŞACAK'

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkan Vekili Katja Mast, yeni düzenlemenin temel prensibini "Kim evden çalışabiliyorsa, o evden çalışacak" sözleriyle açıkladı.

Özellikle ofis işlerinin evden yapılması gerektiğini belirten Mast, "Özel temaslarımızı büyük ölçüde sınırlandırdık, şimdi sıra profesyonel temaslarda" dedi.

Alman basın ajansı dpa'ya konuşan Mast, işletmelerin söz konusu kurallara uyup uymadıklarının sıkı şekilde denetlenmesine gerek olmadığını belirterek, "Birçok şey örnek davranışlarla ve birbirini izleyerek düzenlenir. Bu hem iş hem de kişisel yaşam için geçerlidir" dedi.

İşletmelerin yönetmeliklere uyup uymadıkları eyaletlerin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu yetkilileri tarafından denetlenecek.

'GEÇERLİ MAZERETİ OLMAYANLARA PARA CEZASI'

Çalışma Bakanı Hubertus Heil, yönetmeliklere uymadıkları tespit edilen işletmelerden evden çalışma imkanının neden mümkün olmadığını açıklamasının isteneceğini söyledi. Bakan geçerli mazereti olmayanların para cezasına çarptırılacağını kaydetti.

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