Almanya'da evsizler için uyku kapsülleri kuruldu

İki kişinin sığabildiği ahşap ve çelik kabinler soğuğa, rüzgara ve neme karşı koruma sağlıyor. Bu uyku kapsüllerinde temiz hava sirkülasyonu da mevcut.

Kapsüller, 8 Ocak'ta Münih'in 120 km batısındaki Ulm şehrinde, şehir sözcüsünün söylediğine göre parklara ve evsizlerin uyuduğu diğer yerlere yerleştirildi.

Mahremiyet sağlamak için kapsüllerde kamera bulunmuyor ancak kapıların açılması, bölmenin temizlenebildiğinden emin olmak için kullanımdan sonra bölmeyi kontrol eden sosyal hizmet çalışanlarını uyaran ve de bu benzersiz barınma biçimini kullanan herkese yardım sağlayan bir hareket sensörünü tetikliyor.

Kapsüller ayrıca güneş panelleriyle donatılmış ve bir radyo ağına bağlanarak sakinlerinin mobil ağlara bağımlı olmadan iletişim kurmasına olanak tanıyor.

"Ulmer Nest"in yaratıcıları bunu, örneğin psikolojik nedenlerle veya evcil hayvanlarının olması sebebiyle evsiz barınaklarında kalamayanları düşünerek yaptıklarını belirtti.

Pandemi nedeniyle kurulumda bir gecikme olduğunu ama kapsülleri "en soğuk geceler" için zamanında kurabildiklerini de belirttiler.