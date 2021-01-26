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Almanya'da evsizler için uyku kapsülleri kuruldu

26.01.2021 17:53 | Son Güncelleme:
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Almanya'da evsizler için uyku kapsülleri kuruldu

Evsizleri barındırmak için bir Alman şehrinin sokaklarına rüzgar ve su geçirmez uyku kapsülleri yerleştirildi.

İki kişinin sığabildiği ahşap ve çelik kabinler soğuğa, rüzgara ve neme karşı koruma sağlıyor. Bu uyku kapsüllerinde temiz hava sirkülasyonu da mevcut.

Kapsüller, 8 Ocak'ta Münih'in 120 km batısındaki Ulm şehrinde, şehir sözcüsünün söylediğine göre parklara ve evsizlerin uyuduğu diğer yerlere yerleştirildi.

Mahremiyet sağlamak için kapsüllerde kamera bulunmuyor ancak kapıların açılması, bölmenin temizlenebildiğinden emin olmak için kullanımdan sonra bölmeyi kontrol eden sosyal hizmet çalışanlarını uyaran ve de bu benzersiz barınma biçimini kullanan herkese yardım sağlayan bir hareket sensörünü tetikliyor.

Kapsüller ayrıca güneş panelleriyle donatılmış ve bir radyo ağına bağlanarak sakinlerinin mobil ağlara bağımlı olmadan iletişim kurmasına olanak tanıyor.

"Ulmer Nest"in yaratıcıları bunu, örneğin psikolojik nedenlerle veya evcil hayvanlarının olması sebebiyle evsiz barınaklarında kalamayanları düşünerek yaptıklarını belirtti.

Pandemi nedeniyle kurulumda bir gecikme olduğunu ama kapsülleri "en soğuk geceler" için zamanında kurabildiklerini de belirttiler.

Şu anda Ulmer Nest'in donmaya karşı korunmaya uygun olup olmadığını anlamak için değerlendirmeler yapılıyor. Eğer öyleyse, Ulmer Nest ülke çapında kullanıma uyarlanabilir.

Kapsülü geliştiren ekip, bunun daha geleneksel bir pansiyonda veya konaklama tesisinde kalmaya alternatif olmadığını, açık havada uyumaya alternatif olduğunu belirtiyor. Ekip bunu "acil durumlar için son çare" seçeneği olarak tanımlıyor.


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