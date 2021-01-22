Almanya'da felçli fareyi yeniden yürüttüler

Almanya'daki bir araştırmada omurilik hasarından felç olan bir fare, beyne tasarım proteini enjekte edilerek bugüne dek memelilerde onarılamaz olduğu düşünülen bir sinirsel bağın yeniden kurulması suretiyle yeniden yürütüldü.

FELÇ OLANLAR İÇİN UMUT

İnsanlarda genellikle spor veya trafik kazalarının neden olduğu omurilik yaralanmaları felç bırakıyor, çünkü kaslar ve beyin arasında bilgi taşıyan sinir liflerinin tamamı yeniden büyüyemiyor.

Ancak Almanya'nın Bochum kentindeki Ruhr Üniversitesi'nin araştırmacıları, tasarım proteini kullanarak felç olmuş farenin sinir hücrelerini uyarıp canlandırdı.

2-3 HAFTA SONRA YÜRÜYEBİLİYOR

Reuters'a konuşan araştırma ekibinin başındaki Dietmar Fischer, "Çalışmamızın özel yanı, proteinin kendisini üreten sinir hücrelerini uyarmak için kullanılmanın ötesinde beyin aracılığıyla daha ileri taşınması" diyerek ekledi:

"Bu şekilde, nispeten küçük bir müdahaleyle, çok fazla sayıda siniri yenilenmesi için uyarıyoruz ve bu da farelerin tekrar yürüyebilmesiyle sonuçlanıyor."

Fischer, tedavi gören felçli farelerin 2-3 hafta sonra yürüyebildiğini söyledi.