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  4. Almanya'da festivalde 3 kişinin ölümüne yol açmıştı! 15 yaşındaki şüpheliye gözaltı

Almanya'da festivalde 3 kişinin ölümüne yol açmıştı! 15 yaşındaki şüpheliye gözaltı

24.08.2024 19:24
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Almanya’nın Solingen kentinde dün akşam gerçekleşen festivalde 3 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin ölümüne sebep olan bıçaklı saldırının ardından açılan soruşturmada 15 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Almanya'da festivalde 3 kişinin ölümüne yol açmıştı! 15 yaşındaki şüpheliye gözaltı

Almanya’nın Solingen şehrinin kuruluşunun 650. yıl dönümü için düzenlenen kutlamalarda dün akşam gerçekleştirilen bıçaklı saldırının yankıları sürüyor.

Düsseldorf Savcılığından Markus Caspers saldırıya ilişkin bugün polis Thorsten Fleiss ile basın toplantısı düzenledi. Fleiss, 15 yaşında bir şüpheliyi gözaltına aldıklarını ve hala kayıp olan saldırganla bir bağlantısı olup olmadığını araştırdıklarını söyledi. Fleiss, “Saldırgan insanların boğazını hedef almış gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.
Savcı Caspers ise, saldırıdan etkilenenlerin birbiriyle bağlantısı yokmuş gibi göründüğünü ve “terörizm” ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

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Soruşturma çerçevesinde polis tarafından yapılan açıklamada, “Olası diğer failler ve suçun nedenleri için soruşturma ve insan avı tüm hızıyla devam ediyor” denildi.

OLAY YERİNDEN KAÇMIŞTI!

Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen'deki kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirilen festivalde saldırganın dün yerel saatle 21.45 sıralarında etraftakileri rastgele bıçaklaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 8 kişi de yaralanmıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, ancak saldırgan olay yerinden kaçmıştı.

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(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Almanya festival saldırı
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