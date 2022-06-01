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Almanya'da gördü, Sinop'taki köyüne kurdu! 'Hammaddesi Allah’tan'

01.06.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da çalışıp emekli olduktan sonra Sinop'taki köyünde yaşamaya başlayan 64 yaşındaki Kezban Karaman Almanya'da bir evin bahçesinde gördüğü güneş enerji santralini köyüne kurdu. Elektrik ihtiyacını güneşten karşılayan Karaman, ''Ben çocukluğumdan beri bunları ışık olarak gördüm. Sonradan da rüzgar türbinlerini gördüm tanıdım. En son da güneş enerjisini gördüm. Onu da yaptırdım. Bunun hammaddesi Allah’tan. Güneşten alıyor yapıyor işte. Teknolojiyi zaten bulan bulmuş'' şeklinde konuştu.

Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra emekli olan ve yaşamını Sinop'un Gerze ilçesinin Gürsökü köyünde sürdüren 2 çocuk annesi Karaman, Almanya'da evlerde gördüğü güneşten elektrik üretmeye yönelik sistemi köyünde de kurmak istedi. Köydeki 150 metrekarelik evinin bahçesine güneş panelleri kurduran Karaman, kullandığı elektriği karşılamaya başladı.

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HAMMADDESİ ALLAH'TAN

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kezban Karaman, “Ben çocukluğumdan beri bunları ışık olarak gördüm. Sonradan da rüzgar türbinlerini gördüm tanıdım. Bizim sülalemiz hepsi Almanya’da. En son da güneş enerjisini gördüm. Onu da yaptırdım. Çünkü ihtiyacımız var. İnsanoğlunun ihtiyacı var. Elektrik, su şimdiki devirde yaşanmıyor. Bunun hammaddesi de Allah’tan. Güneşten alıyor yapıyor işte. Teknolojiyi zaten bulan bulmuş. Az çok elektrikten anlayan bunları kendi evine neden yapmıyor? Niye elektrik parası ödüyor? Ben anlayamıyorum yani. Elektrikten anlayan gençler evlerinin üstlerine yapsınlar, elektriklerini üretsinler. Elektrikten anlayan gençler elektrik parası vermesin” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sinop
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