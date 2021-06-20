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Almanya'da Hamas bayrağı yasaklanacak

20.06.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis grupları, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bayrağının yasaklanması konusunda uzlaştı.

Almanya'da Hamas bayrağı yasaklanacak

Welt gazetesindeki habere göre, CDU/CSU ile SPD, Alman Ceza Kanununun anayasaya aykırı oluşumlara propaganda yasağını düzenleyen 86'ncı maddesine ilave yaparak Hamas bayrağını yasaklamayı hedefliyor.

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"İZİN VERMEK İSTEMİYORUZ"

Birlik Partileri Federal Meclis Grup Başkan Vekili Thorsten Frei konuya ilişkin gazeteye yaptığı açıklamada, "Alman topraklarında terör örgütlerinin bayraklarının dalgalanmasına izin vermek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Thorsten Frei getirilecek yasak ile ülkede yaşayan Yahudi vatandaşlara açık bir destek mesajı vermiş olacaklarını belirtti.

Düzenleme talebinin gelecek hafta Federal Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği 2001 yılında Hamas'ı "terör örgütleri" listesine almıştı. (AA)

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