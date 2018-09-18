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Almanya'da İç İstihbarat Servisi Başkanı Hans-Georg Maassen görevden alındı!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2018 19:11 | Son Güncelleme

Almanya'da İç İstihbarat Servisi Başkanı Hans-Georg Maassen, aşırı sağ ile mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle görevinden alındı

Almanya'da İç İstihbarat Servisi Başkanı Hans-Georg Maassen görevden alındı!

Almanya’da aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan İç İstihbarat Servisi Başkanı Hans-Georg Maassen görevinden alındı.

GÖÇMEN KARŞITI OLAYLARA ETKİSİZ KALMAKLA SUÇLANIYORDU

Maasen, Almanya'nın Chemnitz kentinde meydana gelen göçmen karşıtı olaylarda etkisiz kalmakla suçlanıyordu. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti ve Merkel'in partisi içerisinden bazı isimler, Maassen'in kovulması gerektiğini belirtmişti.

Maassen'in İçişleri Bakanlığı'nda başka bir pozisyona çekildiği bildirildi. Alman aşırı sağ partisi AfD'nin bazı üyeleri ile yakın temas halinde olduğu iddia edilen Maasen, bu iddiaları reddetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Alman istihbaratı Hans-Georg Maaßen

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