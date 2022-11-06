Almanya'da Türk işçiydi artık milyoner! Haberlerde gördü fotoğrafını arkadaşına attı... Yarım saat sonra zengindi tam 10 milyon euro

Tüm Almanya'da, lakabı Çiko olan Kürşat isimli gencin zengin olma hikayesi konuşuluyor. Dortmund'da işçi olarak çalışan genç, şans oyunundan 10 milyon euro kazanarak milyoner oldu. Verdiği pozlar, lüks otomobilleri ve şık kıyafetleriyle Almanya'da gündem olan genç, şimdilerde herkesin odağında. İşte detaylar...

10 MİLYON EURO KAZANDIĞINI ÖĞRENDİ

Show TV'de yer alan habere göre; Kürşat, uzun yıllar boyunca Almanya Dortmund'da oto tamirhanelerinde ve vinçlerde işçi olarak çalıştı. 24 Eylül'de doldurduğu kupondan ise 10 milyon euro kazandı. 24 Eylül'de loto oynayan ancak "Çıkmaz" diye düşünüp kuponuna bakmayan genç, haberlerde büyük ikramiyenin Dortmund'a çıktığını öğrenince bunu hemen kontrol etmek istedi. Bunun üzerine kuponun fotoğrafını çekerek bir arkadaşını aradı ve "Kontrol eder misin?" diye sordu. Bu görüşmeden yarım saat sonra ise milyoner olduğunu müjdesi geldi.

ÖNCE İŞİ BIRAKTI

Büyük ikramiyenin sahibi olan genç, zengin olunca ilk olarak işi bıraktı. Kendisine ultra lüks iki adet spor otomobil satın aldı. Ünlü markalardan şık giysiler de alan gence, milyoner olmasının ardından arkadaşlık teklifi yağdığı da öğrenildi. Bu tekliflerle ilgili "Çoğu paramın peşinde" diyen genç, milyoner olmanın kendisini değiştirmeyeceğini de belirtti.