Almanya'da kaybolan Mine'nin cesedi 3 ay sonra bulundu

Almanya'nın Duisburg kentinde 7 Eylül'den beri kayıp olan 26 yaşındaki Mine O.'nun cesedi bulundu. Genç kadının gözaltına alınan kocası Ercan E.'nin polisteki sorgusunda Mine O.'nun cesedinin gömülü olduğu yeri polise söylediği ve tarif ettiği yerde yapılan kazı sonucunda cesede ulaşıldığı belirtildi.

Almanya'nın Duisburg kenti yakınlarındaki bir ormanda 7 Eylül'den beri kayıp olan 26 yaşındaki Mine O. 'nun cesedi bulundu. Mine O.'nun 28 yaşındaki kocası Ercan E. gözaltına alındı.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Ercan E.'nin polisteki sorgusunda Mine O.'nun cesedinin gömülü olduğu yeri polise söylediği ve tarif ettiği yerde yapılan kazı sonucunda cesede ulaşıldığı belirtildi.

Gazete yer alan haberde komşuları, Ercan E.'nin garajından gelen kokular nedeniyle polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine garajı arayan polis ekipleri cesede ulaşamadı ancak ihbar başvurusu Ercan E. hakkındaki şüpheleri artırdı.

NE OLMUŞTU?

Ercan E. eşinin kaybolmasında kısa bir süre sonra polisi kayıp başvurusunda bulunmuş, eşinin bir kız arkadaşını ziyarete gittiğini söylemişti. Ancak yapılan araştırmalarda Mine. E’nin kız arkadaşının uzun süredir Almanya'da yaşamadığı ortaya çıkmıştı.

