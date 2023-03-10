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Almanya'da kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

10.03.2023 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Hamburg kentinde meydana gelen silahlı saldırıda en az 6 kişi öldü, çok sayıda kişi ise ağır yaralandı.

Almanya'da kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede gerçekleşen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye silahlı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise kaçtı.

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, GroßBorstel semtindeki Deelböge Caddesi'ndeki kilisede ateş açıldığı, saldırı sonrası ölenlerin olduğu. çok sayıda kişinin ağır yaralandığı kaydedildi. (AA)

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