Almanya'da koronavirüs hastalarına bakıyor! Türk hemşireden dikkat çeken uyarı

TÜRK HEMŞİREDEN KORONAVİRÜS UYARISI Koronavirüse karşı sıkı bir eğitim programından geçtiklerini söyleyen Emcan, "25 kişi, üç vardiya olarak görev yapıyoruz. Hastalarımızın başındayız. Almanya’da iki binden fazla insanda koronavirüs vakasına rastlandı. Halle kenti tüm yuva ve okulların iki haftalığına tatil edildiğini duyurdu. Rostock kentinde binden fazla okul 23 Mart'a kadar eğitime ara verdi. Almanya’da koronavirüsten 60 yaş üstü 3 kişi yaşamını kaybetmişti. Son olarak ise Baden Württemberg Eyaleti'nde 67, Bavyera'da ise 80 yaşındaki kişiler yaşamını yitirdi. Vücut dirençleri düşük olduğu için 60 yaş üstü kişilerin daha dikkatli olmaları gerekmekte. Bağışıklık sistemlerini yüksek tutacak gıdalar almaları ve açıklanan önlemler ile ilgili kurallara daha dikkatli olmalarını uyarıyorum” dedi.

Almanya’da Duisburg Essen Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nün yöneticisi Balıkesirli hemşire Canan Emcan, 60 yaş üstü hastaların dünyayı etkisi altına alan koronovirüse karşı daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Üniversitenin enfeksiyon hastalıkları bölümünde yatan 3 koronavirüs hastası olduğunu söyleyen Emcan, izole edilmiş odalarda, dönüşümlü olarak 25 sağlık personeli eşliğinde tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

‘BİZLERİN DE AİLELERİ TEDİRGİN AMA İŞİMİZ BU’



Koronovirüsün yol açtığı ölümlerin kendi ailelerini de tedirgin ettiğini söyleyen Canan Emcan şöyle konuştu:

“Tedavi yürütülürken son derece dikkatli davranıyoruz. Özel önlemler aldığımız için korkmuyoruz, bu bizim işimiz. Bu işi uzman olan birileri yapacak, biz de mesleğimizin uzmanıyız. Zaten enfeksiyon bölümünde çalışıyoruz. Tecrübeli bir ekibiz. Bizlerin de aileleri tedirgin ama işimiz bu. Benim mutluluğum, hastalarımızın iyileşmesi, sağlığına dönmesi.”

Kaynak: DHA





