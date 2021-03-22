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Almanya’da koronavirüs kısıtlamaları 18 Nisan’a kadar uzatılabilir!

22.03.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da koronavirüs kısıtlamalarının 18 Nisan'a kadar devam edebileceği, Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi basına sızdı.

Almanya’da koronavirüs kısıtlamaları 18 Nisan’a kadar uzatılabilir!

Koronavirüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Almanya'da, koronavirüs kısıtlamaları 18 Nisan'a kadar devam edebilir. Geçtiğimiz cuma günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında yapılan çevrimiçi toplantıda da "Acil Fren Mekanizmasının" yürürlüğe gireceği belirtiliyordu.

Merkel'in eyalet başbakanları ile yapacağı bir sonraki toplantı öncesi basına sızan taslak karara göre, haftalık 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının 100’ü geçmesi durumunda, aynı aileden kişilerin başka aileden sadece 1 kişi ile görüşebilecekleri belirtiliyor.

Taslakta, kapanmanın 18 Nisan'a kadar devam etmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Kapalı olan iş yerlerinin açılmasının genel olarak mümkün olmadığına atıfta bulunulan taslakta, ancak birçok koruyucu ek önlem alındığında kademeli olarak izin verilebileceği yer alıyor. Taslakta, "Test konsepti ile kamusal yaşamın bireysel alanlarını açmak için geçici model projeler başlatabilmelidir" ifadelerine yer verildi.

Taslakta ayrıca, yüksek vaka sayılarına sahip bölgeler için olası akşam sokağa çıkma yasaklarında ele alınırken, kesin bir sokağa çıkma yasağı saati belirtilmemiş.

Taslağa göre, şirketler çalışanlarına haftada iki kez hızlı test yaptırmakla yükümlü olacak. Buna ilişkin bir yönetmelik Mart ayı sonuna kadar çıkarılacak. Taslakta, "Evden çalışmanın mümkün olmadığı yerlerde, aynı odada birkaç kişi olduğunda tıbbi maske takmak zorunludur" ifadeleri yer aldı.

Almanya’da önlemleri gevşetme kararından sonra vaka sayılarının artması, önlemlerin tekrar sıkılaştırılması yönünde adımlar atılmasına neden olabilir.

Almanya’da toplam vaka sayısı 2 milyon 659 bin 516'ya, toplam can kaybı ise 74 bin 664'e ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Almanya

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