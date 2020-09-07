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Almanya'da koronavirüs nedeniyle çocuk başına 300 euroluk 'kinderbonus'

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2020 10:10 | Son Güncelleme

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle çocuğu olan düşük gelirli ailelere ödenecek olan 300 euroluk yardım bugünden itibaren hesaplara yatmaya başlıyor. Her çocuk için iki taksit halinde 300 euro yardım yapılacak.

Almanya'da koronavirüs nedeniyle çocuk başına 300 euroluk 'kinderbonus'

Çocuk yardımı, hali hazırda sosyal yardım alan ailelere verilecek. İlk taksit eylül ayında ikinci taksit ekimde ödenecek.

Ödeme yapılırken öncelikle çocuk parası hesap numarası sıfır ile biten aileler bu yardımı alacak. Daha sonra sıra numarası takip edilerek diğer ailelerin hesabını yatırılacak.

Ailelerin yardımdan faydalanmaları için herhangi bir başvuru yapmaları gerekmiyor. Otomatik olarak düşük gelirli ailelerin hesabına yatacak olan yardım, vergi hesaplamasına da dahil edilmeyecek.

Toplamda 18 milyon çocuk için yardım yapılacak. Söz konusu yardımın bütçeye maliyeti 4 milyar 300 milyon civarında olacak.

Almanya'da çocuk yardımını alacak ailelerle yapılan bir anket, ailelerin önemli bir kısmının devletin 300 euroluk yardımını temel giderler için harcayacağını ortaya koydu. Bu nedenle yardımın, salgın nedeniyle yavaşlayan ekonominin canlanmasına katkıda bulunacağı belirtiliyor.


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