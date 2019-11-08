HABER

Almanya'da maden ocağında patlama!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2019 13:39 | Son Güncelleme

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu bazı işçilerin göçük altında kaldığı belirtildi.

Almanya'da maden ocağında patlama!

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu bazı işçilerin göçük altında kaldığı bildirildi.

Polis yetkililerince yapılan açıklamada, yerel saatle 09.00 sularında meydana gelen patlama sonucu biri ağır olmak üzere 2 işçinin yaralandığı ve birkaç işçinin halen göçük altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

700 metre derinlikte meydana gelen patlama sonucu 100 işçinin çalıştığı madende mahsur kalan 35 işçinin güvende olduğu ve tahliye edilmeyi bekledikleri, yaralanan 2 işçinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Göçük altında olduğu düşünülen diğer işçileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Suriye için kritik tarih belli oldu!Suriye için kritik tarih belli oldu!
İmamlara Almanca koşulu tartışmalara yol açtıİmamlara Almanca koşulu tartışmalara yol açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya maden ocağı patlama

En Çok Okunan Haberler

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Süper mini şortu eleştirilince...

Süper mini şortu eleştirilince...

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye için Dörtlü Zirve'nin tarihi belli oldu! İbrahim Kalın duyurdu

Suriye için kritik tarih belli oldu!

PYD elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist PKK kampında!

PYD elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist PKK kampında!

O gösterilerde İran yapımı ölümcül gaz bombası tespit edildi

O gösterilerde İran yapımı ölümcül gaz bombası tespit edildi

Hong Kong'da çıkan çatışmada katlı otoparktan düşen genç öldü

Hong Kong'da çıkan çatışmada katlı otoparktan düşen genç öldü

Devlet başkanı IMF’ye rest çekti: Bu borcu ödemeyiz

Devlet başkanı IMF’ye rest çekti: Bu borcu ödemeyiz

Merkel'den Macron’a tepki: NATO güvenliğimizin temeli

Merkel'den Macron’a tepki: NATO güvenliğimizin temeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.