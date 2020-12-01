Almanya’da mağazaya dalan yaban domuzu paniğe neden oldu

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Dinslaken kentinde bir mağazaya yaban domuzu saldırdı. Yaban domuzu mağazada paniğe ve maddi hasara neden oldu.

MASALARIN ARKASINA SAKLANDILAR

Görgü tanıklarının ifadesine göre, yaban domuzunun önce mağazanın camlarına çarptığı, daha sonra mağaza içerisine girerek sağa sola saldırmaya başladığı belirtildi. Müşteriler saldırgan domuzu görünce masaların arkasına saklanırken, domuz bir müddet mağaza içerisinde dolaştıktan sonra kaçtı.

Polis, yaban domuzunun yolunu kaybetmiş olabileceğini ifade ederek, yaban domuzunun ormana kaçtığını bildirdi.

(İHA)

