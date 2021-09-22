Almanya'da Merkel'e benzeyen oyuncak ayı yok satıyor

Alman bir oyuncak firması, 16 yıl boyunca Almanya şansölyesi olarak görev yapan Angela Merkel'in hatırasına bir oyuncak ayı yaptı.

40 santimetre boyundaki oyuncak ayı, Şansölye Merkel'e benzer bir saç stiline sahipken, pençeleri 'Merkel eşkenar dörtgen' olarak bilinen efsanevi el hareketini kopyalamak için katlanabiliyor.

''SANAT BİÇİMİ''

Bild gazetesinin aktardığına göre, dünyanın halen var olan en eski oyuncak ayı fabrikalarından birinin genel müdürü Martin Hermann, “Oyuncak ayılar, çağdaş tarihin anlarını bir sanat biçimi olarak ifade etmeye çalışıyoruz” dedi.

Firmanın oyuncak ayılarını yaptığı diğer siyasetçiler arasında ise ABD’nin eski başkanlarından Barack Obama, eski Almanya Şansölyesi Helmut Schmidt ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yer alıyor.

189 EURODAN SATIŞA ÇIKTI

Öte yandan, 101 yaşındaki aile şirketi, Almanya'nın başında geçirdiği yılların anısına biri Merkel'e gönderilmek üzere Şansölye’nin 500 adet oyuncak ayısını üreteceğini duyurdu. 189 euroya satılan oyuncak için tüm siparişler kapandı.



