HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da mezbaha çalışanlarının Kovid-19 testleri pozitif çıktı

Almanya'da mezbaha çalışanlarının Kovid-19 testleri pozitif çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2020 10:04 | Son Güncelleme

Almanya'nın Rheda-Wiedenbrück kasabasındaki mezbahada çalışanların tamamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Almanya'da mezbaha çalışanlarının Kovid-19 testleri pozitif çıktı

Almanya'nın Gütersloh kenti yakınlarında bulunan Rheda-Wiedenbrück kasabasındaki bir mezbahada çalışanların 128'inde yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı pozitif çıktı.

Ayrıca kasabada yaşayan 500 kişiye yapılan testlerin de 400'ü pozitif çıktı. Enfekte olanların mezbahanın domuz kesimi bölümünde çalışanların olduğu bildirildi.

Mezbahada çalışanların temas ettikleri kişiler ise önlem olarak karantinaya alındı. Kasabada vaka sayısının artması nedeniyle bütün anaokulları ve ilkokullarda yeni öğretim yılına kadar ara verildi.

Mayıs ayında Coesfeld kendi bölgesindeki bir et fabrikasında meydana gelen bir salgın sonrasında sağlık otoriteleri tarafından yapılan büyük ölçekli bir korona serisi testinde, Tönnies'te sadece birkaç vaka bulunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı
Çin'den ABD'ye Uygur tasarısı tehdidiÇin'den ABD'ye Uygur tasarısı tehdidi
AUZEF online vize sınav sonuçları açıklandı mı?AUZEF online vize sınav sonuçları açıklandı mı?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
El öperek koronavirüsü tedavi edeceğini iddia etti! Sonuç korkunç

El öperek koronavirüsü tedavi edeceğini iddia etti! Sonuç korkunç

Fransa'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama!

Fransa'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama!

Çin'den ABD'ye Uygur tasarısı tehdidi

Çin'den ABD'ye Uygur tasarısı tehdidi

Trump'tan Bolton'ın iddialarına sert yanıt: Beyaz Saray'daki herkes ondan nefret ediyor

Trump'tan Bolton'ın iddialarına sert yanıt

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonundaki vefatının üzerinden bir yıl geçti

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonundaki vefatının üzerinden bir yıl geçti

DSÖ'den koronavirüs tedavisinde kullanılan deksametazon ilacıyla ilgili açıklama

DSÖ'den deksametazon ilacıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.