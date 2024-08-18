Almanya'da müzik festivalinde dönme dolap yangını! Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın doğusunda Leipzig kenti yakınlarındaki Störmthaler Gölü'nde düzenlenen Highfield Festivali'nde alana kurulan dönme dolapta yangın çıktı. Y

İlk belirmelere göre dönme dolabın altında bulunan bir madde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı ve sonra alevler gondola sıçradı.

POLİSLER VE İLK YARDIM EKİBİ DE YARALANDI

Olayda en az 23 kişi yaralandı. Aralarında polislerin ve ilk yardım ekibinde yer alanların da bulunduğu 16 kişi hastanede tedavi edildi. Tedavi edilenler arasında 4'ünün yanıkları bulunduğu, 1 kişinin de düşme sonucu yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. (AA-İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır