Almanya'da noel pazarına aracıyla dalmıştı! Doktor olan saldırganın BBC röportajı ortaya çıktı, bakın kendini nasıl tanıtmış

Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A, BBC'nin Temmuz 2019'da yayımladığı röportajda, kendisini bir aktivist olarak tanımlıyor ve "kendisi gibi İslamiyet'i terk eden kişilere sığınma talepleriyle ilgili olarak yardım ettiğini" belirtiyor.

Bunun için bir internet sitesi oluşturduğunu söyleyen Talib A, özellikle Suudi Arabistan ve Körfez bölgesindeki ülkelerde yaşayanların, sığınma talebiyle kendisine ulaştığını anlatıyor.

Almanya'da 5 kişinin ölümüne 200'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan saldırganın verdiği röportaj ortaya çıktı



Videoda saldırgan kendisini bir aktivist olarak tanımlıyor ve "kendisi gibi İslamiyet'i terk eden kişilere sığınma talepleriyle ilgili olarak yardım ettiğini"… pic.twitter.com/HyKbQwQ7ei — Mynet (@mynet) December 21, 2024

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 200'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlenen, 5 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı saldırının hemen ardından gözaltına alınan Talib A'nın İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizm destekçisi olduğu anlaşıldı.

50 yaşındaki şüphelinin, 2006'dan beri Almanya'da yaşadığı ve süresiz oturum izni bulunduğu, Bernburg kentinde hekim olarak çalıştığı ve sosyal medya hesaplarından "Almanya'da İslam'ın yükselişinden endişe ettiğini gösteren" paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır