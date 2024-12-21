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Almanya'da noel pazarına aracıyla dalmıştı! Doktor olan saldırganın BBC röportajı ortaya çıktı, bakın kendini nasıl tanıtmış

21.12.2024 20:01
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Almanya'nın Magdeburg kentinde noel pazarına araçlı saldırıda 5 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Suudi Arabistan uyruklu doktorun 2019 yılında BBC'ye verdiği röportajda ortaya çıktı. Saldırganın röportajda "kendisi gibi İslamiyet'i terk eden kişilere sığınma talepleriyle ilgili yardım eden bir karakter" olarak tanıtıldığı ortaya çıktı.

Almanya'da noel pazarına aracıyla dalmıştı! Doktor olan saldırganın BBC röportajı ortaya çıktı, bakın kendini nasıl tanıtmış

Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A, BBC'nin Temmuz 2019'da yayımladığı röportajda, kendisini bir aktivist olarak tanımlıyor ve "kendisi gibi İslamiyet'i terk eden kişilere sığınma talepleriyle ilgili olarak yardım ettiğini" belirtiyor.

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Bunun için bir internet sitesi oluşturduğunu söyleyen Talib A, özellikle Suudi Arabistan ve Körfez bölgesindeki ülkelerde yaşayanların, sığınma talebiyle kendisine ulaştığını anlatıyor.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 200'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlenen, 5 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı saldırının hemen ardından gözaltına alınan Talib A'nın İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizm destekçisi olduğu anlaşıldı.

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50 yaşındaki şüphelinin, 2006'dan beri Almanya'da yaşadığı ve süresiz oturum izni bulunduğu, Bernburg kentinde hekim olarak çalıştığı ve sosyal medya hesaplarından "Almanya'da İslam'ın yükselişinden endişe ettiğini gösteren" paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Almanya Noel
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