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Almanya'da seçime günler kaldı! Milyonerler varlıklarını İsviçre'ye taşıyor

24.09.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Pazar günü gerçekleşecek seçimlerde sol partilerin yönetime gelebileceği ihtimali belirirken; bankacılar ve vergi uzmanı avukatlar Alman milyonerlerin varlıklarını İsviçre'ye taşıdığını belirtiyor.

Almanya'da seçime günler kaldı! Milyonerler varlıklarını İsviçre'ye taşıyor

Almanya'da merkez sol Sosyal Demokratlar (SPD), sol parti Linke ve çevreci Yeşiller partisinin başa gelmesi durumunda varlık vergisinin yeniden getirilmesi ve veraset vergisinin artırılması gündeme gelebilir.

"AŞIRI ZENGİNLER ENDİŞELİ"

Almanya'da bulunan bir vergi uzmanı avukat "Aşırı zengin bireyler için bu kırmızı alarm niteliğinde bir durum. Varlıklı aileler son derece endişeli" dedi.

Bu durum, İsviçre'nin milyarderler için güvenli bir liman olma imajını yıkma çabalarına rağmen halen zenginlerin İsviçre'yi paralarını tutmak için çekici bir yer olarak gördüğüne işaret ediyor.

Bank For International Settlements verileri, Alman bireyler ve şirketlerin İsviçre'deki bankalarda bulunan mevduatlarının 2021 yılının birinci çeyreğinde yaklaşık 5 milyar dolar artışla 37.5 milyar dolar seviyesine yükseldiğine işaret ediyor. Bu veri, hisse senetleri, tahviller ve diğer finansal ürünleri içermiyor.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
seçim Almanya İsviçre
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