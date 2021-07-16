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Almanya’da sel felaketi! Can kaybı 58’e yükseldi

16.07.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın batısında bulunan Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışla oluşan sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Almanya’da sel felaketi! Can kaybı 58’e yükseldi

Alman basınında yer alan haberlere göre, sel felaketinde Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 30, Rheinland-Pfalz eyaletinde 28 kişi yaşamını yitirdi.

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Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz, 40 ila 60 kişinin daha arandığını belirtti.

ORDU 850 ASKER GÖNDERDİ

Öte yandan, Alman ordusu sel bölgesine yardım etmek için yaklaşık 850 asker gönderdi.

Trier Saarburg bölgesinde ise yüzlerce evin selden zarar gördüğü, insanların bazı bölgelerden botlarla kurtarıldığı kaydedildi.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de çökme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Almanya
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