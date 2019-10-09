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Almanya'da silahlı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2019 14:29 | Son Güncelleme

Ülkenin doğusundaki Halle kentinde bir saldırgan bir sinagog yakınlarında ateş açtı. İki kişinin öldüğü, yaralananların olduğu bildiriliyor.

Almanya'da silahlı saldırı

Almanya’nın Saksonya Anhalt eyaletinde bir sinagog yakınlarında makineli tüfekle gerçekleştirilen saldırıda en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Almanya’nın Saksonya Anhalt eyaletinde Halle kentindeki Paulus bölgesinde sinagog yakınlarında bir saldırganın makineli tüfekle ateş açtığı belirtildi. Yerel kaynaklarca yapılan açıklamada, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu ifade edildi. Polis operasyonun devam ettiğini açıkladı.

Sinagog’un yanında bulunan bir Yahudi mezarlığına da el bombası atıldığı belirtildi.

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Almanya silahlı saldırı halle saldırgan sinagog

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