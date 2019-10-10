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Sinagog saldırganı o anları sosyal medyadan canlı yayınlamış

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

Almanya'da dün bir sinagoga yönelik silahlı saldırıda bulunan ve 2 kişiyi öldüren saldırganın, o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladığı ortaya çıktı.

Almanya'da dün bir sinagoga yönelik silahlı saldırıda bulunan ve 2 kişiyi öldüren saldırganın, o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladığı ortaya çıktı.

SALDIRGANIN DA KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Almanya'nın Halle şehrinde bir kadını öldürdükten sonra, bölgedeki bir sinagoga girmeye çalışan 27 yaşındaki Stephan Balliet kapıya ateş açmış, kapı açılmayınca bölgedeki bir kebap restoranına yönelmiş ve burada da bir kişiyi öldürmüştü. İkinci cinayetin ardından aracına binmeye çalışan saldırgan, bölgeye gelen polislerce vurulmuş ve kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.

Alman medyası, Neo-Nazi sempatizanı olduğunu duyurdukları saldırganın, Yahudiler için yılın en kutsal günü olan Yom Kippur gününde sinagoga girerek bir katliam yapmayı planladığını ancak kapıyı açamayınca restorana yöneldiğini duyurdu.

SALDIRI ANLARINI CANLI YAYINLAMIŞ

Yerel basın, saldırganın canlı yayın platformu Twitch üzerindeki hesabından saldırı anlarını canlı yayınladığını; görüntülerin yayından kaldırılmadan önce 2 bin 200 kişi tarafından izlendiğini duyurdu.

YENİ ZELANDA'DAKİ SALDIRI DA CANLI YAYINLANMIŞTI

Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta 2 camiye yönelik düzenlenen ve 50 Müslüman'ın hayatını kaybettiği katliamı da saldırgan sosyal medya platformu Facebook hesabından canlı yayınlamıştı.Görüntülerin Facebook üzerinden canlı yayınlanmasının ardından, sosyal medya platformlarının, canlı yayınlar ve diğer yayınlar için geliştirdikleri filtre ve güvenlik teknolojileri sorgulanmaya başlamıştı

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Almanya sinagog sosyal medya canlı yayın

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