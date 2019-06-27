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Almanya'da skandal karar! Serbest bırakıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2019 00:13 | Son Güncelleme

Almanya’da Türk kökenli avukat Seda Başay Yıldız'a "NSU terör örgütü" imzasıyla geçen ağustosta ırkçı tehdit mektupları gönderilmesi olayıyla ilgili bir polis memurunun gözaltına alınarak evinde arama yapıldığı, sorgusunun ardından ise serbest bırakıldığı bildirildi.

Almanya'da skandal karar! Serbest bırakıldı

Nasyonel Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasındaki müdahil avukatlardan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu polisin geçen yıl kendisine gelen tehdit mektuplarıyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında açığa alındığını söyledi.

Seda Başay Yıldız, "Polis bana daha önce tehdit faksı göndermekle suçlanan bir kişiyi gözaltına aldıklarını söylemişti ancak konunun detaylarını anlatmamıştı. Bu kişinin dün tutuklanıp evinde arama yapıldığını, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldığını ben de medyadan öğrendim. Sanırım ellerinde yeterli delil olmadığı için salıverilmiş olabilir." dedi.

Frankfurt barosu avukatlarından Yıldız, şunları kaydetti:

"Söz konusu memur, çalıştığı emniyet binasında benim özel bilgilerimi sistemden sorgulayıp alan polislerden biriymiş. Şimdi neden tekrar evini aradılar, hangi delillere dayanarak tutukladılar ve neden bıraktılar bilmiyorum, şu anda benim de bilgim yok. Geçen sene bu polis sadece görevden alınmıştı, dün hakimden karar çıkarıp polis evini basmış ve arama yapmış. Yeni gelişmeler mi var bilmiyorum, dün tutuklanmış ve aynı günün akşamı da serbest bırakılmış." ifadesini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

NSU davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız’a, geçen yıl ağustos ayında faksla ırkçı ve tehdit içerikli bir yazı gönderilmiş, bunun üzerine başlatılan inceleme kapsamında Başay Yıldız'ın nüfus bilgilerine Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti.

Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç ve Hitler’in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar gönderdiği belirlenmiş, hakkında soruşturma başlatılan 5 polis, geçici olarak görevden alınmıştı.

Yıldız, Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar düzenleyen ve banka soygunlarını gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında 2000 yılında öldürülen Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yapmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya NSU terör örgütü Seda Başay-Yıldız

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