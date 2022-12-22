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Almanya'da skandal! Türk vatandaşının cenazesini yanlışlıkla yaktılar...

22.12.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Hannover kentinde Abdülkadir Sargın isimli Türk vatandaşı vefat etti. Sargın'ın naaşının İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında ailesini kahredecek bir yanlışlık yapıldı. Sargın'ın cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılıp yakıldı. Ailesi gerçeği öğrenince bir kez daha kahroldu.

Almanya'da skandal! Türk vatandaşının cenazesini yanlışlıkla yaktılar...

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Sargın, 14 Aralık'ta Hannover’in MHH Hastanesi Acil Servisi'nde vefat etti. Sargın'ın naaşının İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında bir Alman'ın cenazesiyle karıştığı ortaya çıktı.

AİLENİN ÜZÜNTÜSÜ KATLANDI

Sargın'ın ailesinin üzüntüsü, MHH Adli Tıp Servisi ile temasa geçip cenazenin yakıldığını öğrenince katlandı. Ailenin yaşananlarla ilgili hukuki süreç başlatacağı belirtildi.

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğunun merhumun Türkiye’deki yakınları ve Almanya’daki çocukları ile yakın temas içinde olduğu ve gerekli desteği sağladığı öğrenildi. (AA)

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Almanya cenaze

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