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Almanya'da skandal uygulama! Diğer mültecileri gönderip Ukraynalıları alıyorlar

19.03.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle milyonlarca kişi ülkesini terk ederken, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok noktaya dağıldılar. Tüm ülkeler Ukraynalılara kapılarını açarken, Almanya'nın ise barınaklarda yer açmak için, Suriye, Afganistan ve Afrika'dan gelen mültecileri çıkardığı öğrenildi.

Almanya'da skandal uygulama! Diğer mültecileri gönderip Ukraynalıları alıyorlar

Rusya'nın saldırılarının başlamasıyla birlikte milyonlarca Ukraynalı ülkesini ter etmek zorunda kalırken, tüm ülkeler kapılarını açtı. Ülkesinden ayrılan Ukraynalıların sayısı artarken, Almanya'nın, bu sığınmacılara yer açmak için skandal bir uygulamayı hayata geçirdiği öğrenildi. Gelen bilgilere göre Almanya, barınaklarda yaşayan Suriyeli, Afgan ve Afrikalı aileleri çıkarmaya başladı. “Haimat” adı verilen barınaklardan çıkarılanlar sınır dışı ediliyor ya da küçücük odalarda onlarca kişinin kaldığı yeni yerlere gönderiliyor... İşte skandal haberin tüm detayları.

Rusya’nın işgali sonrası Ukraynalıların önemli bir bölümü Avrupa Birliği ülkelerine sığınmayı tercih etti. Bu ülkeler de kapılarını Ukraynalılara sonuna kadar açtı. Fakat bu durum hâlihazırda Avrupa’da mülteci olan Ortadoğulu, Afrikalı ve Afgan mültecileri çıkmaza sürükledi.

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Yenişafak'ta yer alan habere göre Almanya, geçici barınaklardaki Suriyeli, Afgan ve Afrikalı aileleri çıkarmaya başladı. Danimarka ise Ukraynalı mültecilere yer açmak için “Suriye artık güvenli” diyerek yüzlerce Suriyeli mültecilerin oturma iznini geri çekti. Alman makamları Ukraynalı mültecilere yer açmak adına çok sayıda Suriyeli mülteci aileyi kaldıkları geçici barınaklardan çıkardı.

UYARIDA BİLE BULUNMADILAR

Suriyeli aktivistler, yetkililerinin Suriyeli aileleri Almanya’da “Haimat” olarak adlandırılan geçici barınaklardan çıkararak önceden uyarıda bulunmadan sınır dışı ettiğini doğruladı. Nakledilen mülteciler zorla sürüldükleri yeni bölgede şartların çok kötü olduğunu ve küçük odalarda onlarca kişinin kaldığını söyledi. Aktivistler bu kararın sadece Suriyeli aileleri değil, Afgan ve Afrikalı aileleri de kapsadığının altını çizdi. Almanya, yaklaşık 780 bini Suriyeli olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık iki milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor.

DANİMARKA'DA MÜLTECİ AYRIMI

Mülteci ayrımı dalgası Danimarka’da da kendini gösterdi. Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasından kısa bir süre sonra, Danimarka Göçmenlik Bürosu ülkedeki 98 belediyeden Ukraynalı mültecileri kabul etmelerini talep etti. Hükümet yetkilileri Ukraynalılara yer açmak için Suriye’nin bazı bölgelerinin güvenli olduğunu gerekçe gösterip yüzlerce Suriyeli mültecinin oturma iznini geri çekmeye başladı.

Ukraynalı mültecilere açık kapı politikasını uygulayan Danimarka hükümeti, oturma izinlerini iptal ettiği yüzlerce Suriyeli mülteciyi hapishanelerde bir suçlu gibi bekletiyor. Aynı zamanda Danimarka, Esad güçleri tarafından öldürülme veya tutuklanma riskiyle karşı karşıya kalan mültecilere sığınma hakkı vermeyen ilk Avrupa ülkesi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Ukrayna
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