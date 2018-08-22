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Almanya'da terör saldırısı alarmı!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.08.2018 12:32 | Son Güncelleme

Almanya'da polis alarma geçti. Son dakika habere göre, terör saldırısı planladığı gerekçesiyle Berlin’de bir kişi gözaltına alındı

Almanya'da terör saldırısı alarmı!

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Berlin terör

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