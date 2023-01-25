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Almanya'da trende bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var

25.01.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Kiel-Hamburg seferini yapan yolcu treninde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Polis sözcüsü, saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirdi.

Almanya'da trende bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Kiel kentinden Hamburg'a hareket eden bir yolcu treninde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Schleswig-Holstein eyaleti İçişleri Bakanı Sabine Sütterlin-Waack, yaptığı açıklamada, Hamburg yakınlarındaki Brokstedt istasyonuna yaklaşan trende yerel saatle 15.00 civarı düzenlenen bıçaklı saldırıda, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis sözcüsü, saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Olayın gerçekleştiği RE7 numaralı trenin seferi iptal edilirken, olay yeri polis tarafından kordon altına alındı. Saldırının neden yapıldığı henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda ambulans ve bir ambulans helikopter gönderildi. (AA)

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