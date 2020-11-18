Almanya da Ülkücü Dernekleri Yasaklama Yolunda

Fransa'nın ardından Almanya'da da ülkücü dernek ve örgütlerin kapatılması ve yasaklanması gündeme geldi. Muhalefetteki Yeşiller Partisi ve Sol Parti’nin konuyla ilgili talebi bugün Federal Meclis’te görüşülecek. Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen ve Yeşiller Partisi'nden Cem Özdemir’le diğer iki milletvekilinin ortaklaşa hazırladıkları yasaklama önergesi, hükümetteki Birlik Partileri CDU/CSU ve koalisyon ortakları SPD ile muhalefetteki liberal FDP’den de destek buluyor.
Ortak önergede, Ülkücülere karşı "kararlı adımlar atılarak, önlemler alınması, çalışmalarının takip altına alınması, Ülkücü çatı altında çalışan derneklerin yasaklanması olasılığının gözden geçirilmesi, sosyal medya üzerinden yapılan propaganda çalışmalarının denetlenmesi ve Ülkücüler’in Almanya, Türkiye ve Avrupa’da hedefinde olanlarla dayanışma gösterilmesi" talep ediliyor.
Sol Parti önergesinde neler var?
Muhalefetteki Sol Parti, meclise ayrı bir önerge sunarken, Alman medyasında "Bozkurtlar Hareketi" olarak tanımlanan ülkücü oluşumların yasaklanmasının kararlaştırılmasını talep ediyor. Sol Parti’nin önergesinde, Ülkücülerin, "nefret yaydığı, insanları tehdit ettiği ve şiddet eylemlerine katıldığı" öne sürülerek, çatı örgütü Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'nun (ADÜTDF) ile Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği’nin (ATİB) yasaklanmasını istiyor. Sol Parti’nin birinci önergeye de destek vermesi bekleniyor. Bir üçüncü yasaklama önergesi ise milliyetçi sağ popülist parti Almanya için Alternatif (AfD) partisinden verildi. Bu önergede de, başta ADÜTDF olmak üzere Ülkücü derneklerin gözetlenmesi ve yasaklanması talep edilirken, "Bozkurt" işaretinin kullanımının da yasaklanması isteniyor.
Meclisteki oturumda ardı ardına oylanacak tekliflerden, çoğunluğu elinde bulunduran koalisyonunun destek verdiği önerinin kabul edilmesi bekleniyor. Alman Dernekler Kanunu’na göre, bir siyasi derneğin yasaklanabilmesi için, derneğin hedefleri veya faaliyetlerinin ceza yasasını ihlal etmesi ya da anayasal düzene veya kamu düzenine aykırılık teşkil etmesi ve bunların kanıtlanması gerekiyor.
Anayasayı Koruma Teşkilatı ne diyor?
Almanya’da iç güvenliği korumaktan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı, merkezi Frankfurt'ta bulunan ve Ülkücülere ait sivil toplum örgütlerini aynı çatı altında buluşturan Almanya Türk Federasyonu'nu "Güvenliği tehdit eden organizasyonlar" listesine almıştı. Teşkilatın yıllık raporlarında, "MHP yanlısı" ve "ultra milliyetçi" olarak adlandırılan Ülkücüler arasında şiddete meyilli olanların sayısının hızla arttığı ve antisemit görüşlerin yaygın olduğu iddiaları da yer alıyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın 2019 yılı raporunda, Almanya’daki Ülkücü hareketin Türkiye’de MHP ile doğrudan bağlantılı olduğu, ADÜTDF’ün çatısı altında en az 170 yerel dernek ve 11 bin sempatizanıyla Almanya’daki "milliyetçi ve aşırı sağcı fikirleri savunan en güçlü oluşumlar arasında yer aldığı" öne sürüldü.
Alman medyasında çıkan haberlerde, Yeşillerin hazırladığı ve mecliste çoğunluğu arkasına alan önerinin, Fransa’daki yasaklama kararı örnek alınarak hazırlandığı belirtildi. Fransa, ülkedeki Ülkücü dernekleri, "aşırı milliyetçi" ve "paramiliter" bir hareket oldukları, ayrıca şiddet olaylarına karıştıkları gerekçesiyle yasaklamıştı.
Alman politikacılar VOA Türkçe’ye konuştu
Almanya’daki yasaklama girişimiyle ilgili VOA Türkçe’ye bilgi veren CDU Federal Meclis İçişleri Komisyonu üyesi Christoph de Vries, Ülkücüler’in "biyolojik ırkçılık" yaptıklarını ve temel demokratik değerlere karşı olduklarını iddia etti. "Etnik Türk olmayanlara, Kürtlere ve Ermenilere karşı yapılan tahrik ve saldırılar, özgürlükçü-demokratik temel düzenimizle uyuşmuyor. Fransa’nın tavrını örnek alarak, Almanya’da en büyük aşırı sağcı grup olan Bozkurtların yasaklanması için süreci başlatmalıyız" diyen CDU’lu politikacı, Alman veya Türk ayrımı yapılmadan tüm aşırı sağcı gruplara aynı muamelenin yapılması gerektiğini de ifade etti. Yeşiller Partisi’nin 2008-2018 yılları arasında Eş-Başkanı olan Cem Özdemir de, fanatik ve aşırı siyasi oluşumlara karşı tavır alınması gerektiğini kaydetti. Almanya’da PKK ve yan kuruluşlarının yasak olduğunu hatırlatan Özdemir, "Sıra şimdi aşırı sağcı ve organize suçlarla bağlantıları olan Bozkurtlar’da. Türkiye’deki örgütlenmelerine buradan karışamayız. Ama buradaki insanların huzur içinde birlikte yaşamalarına karşı faaliyetlerini durdurma imkanımız var" şeklinde görüş belirtti.
Ülkücü hareketin çatı örgütü Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu ise yasaklama girişimiyle ilgili bir açıklama yapılmayacağını duyururken, Federasyon Başkanı Şentürk Doğruyol VOA Türkçe’nin röportaj isteğine yanıt vermedi.
Ülkücü dernekleri yasak tekliflerinin Federal Meclis’te akşam saatlerinde tartışıldıktan sonra, oylanması bekleniyor.