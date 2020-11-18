Almanya da Ülkücü Dernekleri Yasaklama Yolunda

Fransa'nın ardından Almanya'da da ülkücü dernek ve örgütlerin kapatılması ve yasaklanması gündeme geldi. Muhalefetteki Yeşiller Partisi ve Sol Parti’nin konuyla ilgili talebi bugün Federal Meclis’te görüşülecek. Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen ve Yeşiller Partisi'nden Cem Özdemir’le diğer iki milletvekilinin ortaklaşa hazırladıkları yasaklama önergesi, hükümetteki Birlik Partileri CDU/CSU ve koalisyon ortakları SPD ile muhalefetteki liberal FDP’den de destek buluyor.

Ortak önergede, Ülkücülere karşı "kararlı adımlar atılarak, önlemler alınması, çalışmalarının takip altına alınması, Ülkücü çatı altında çalışan derneklerin yasaklanması olasılığının gözden geçirilmesi, sosyal medya üzerinden yapılan propaganda çalışmalarının denetlenmesi ve Ülkücüler’in Almanya, Türkiye ve Avrupa’da hedefinde olanlarla dayanışma gösterilmesi" talep ediliyor.

Sol Parti önergesinde neler var?

Muhalefetteki Sol Parti, meclise ayrı bir önerge sunarken, Alman medyasında "Bozkurtlar Hareketi" olarak tanımlanan ülkücü oluşumların yasaklanmasının kararlaştırılmasını talep ediyor. Sol Parti’nin önergesinde, Ülkücülerin, "nefret yaydığı, insanları tehdit ettiği ve şiddet eylemlerine katıldığı" öne sürülerek, çatı örgütü Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'nun (ADÜTDF) ile Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği’nin (ATİB) yasaklanmasını istiyor. Sol Parti’nin birinci önergeye de destek vermesi bekleniyor. Bir üçüncü yasaklama önergesi ise milliyetçi sağ popülist parti Almanya için Alternatif (AfD) partisinden verildi. Bu önergede de, başta ADÜTDF olmak üzere Ülkücü derneklerin gözetlenmesi ve yasaklanması talep edilirken, "Bozkurt" işaretinin kullanımının da yasaklanması isteniyor.