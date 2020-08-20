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Almanya'da yeni yasa ile köpeklere günde iki defa yürüyüş zorunlu olacak

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2020 10:09 | Son Güncelleme

Almanya Tarım Bakanı Julia Klöckner, köpeklerin günde iki defa yürüyüşe çıkarılmasını zorunlu hale getirecek yeni bir yasa çıkaracaklarını açıkladı.

Almanya'da yeni yasa ile köpeklere günde iki defa yürüyüş zorunlu olacak

"Köpekler tüylü oyuncak değlidir. Onların da ihtiyaçları vardır ve dikkate alınmalıdır" diye konuşan Alman bakan bu yasanın bilimsel bulgular sebebiyle hazırlandığını söyledi.

Bakanlığın esas aldığı araştırmalara göre köpeklerin yeterli egzersiz yapmaya ve başka hayvanlar, insanlar ve doğa gibi çevresel uyarıcılarla temas halinde olmaya ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.

KÖPEK YASASI NELERİ ÖNGÖRÜYOR?

Hundeverordnung (Köpek Yasası) ile köpek sahiplerinin sadık dostlarını günde iki kez en az bir saat yürüyüşe çıkarmalarını öngörüyor.

Yasa ile köpeklerin bütün gün evde yalnız başına bırakılması da yasaklanıyor. Buna göre en az bir kişinin evde bırakılan köpeklerle günde birkaç kez ilgilenmesi gerekiyor.

Yeni düzenleme ayrıca köpeklerin bir tasma ya da zincir ile uzun süre bağlı tutulmasına da yasak getiriyor.

KÖPEK YASASI TARTIŞMA YARATTI

Önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi beklenen yasa şimdiden Alman kamuoyunda tartışma yarattı. Tartışılan konuların başında yasanın nasıl uygulanacağı geliyor. Tarım Bakanlığı yasanın uygulanması konusunda yerel yönetimlerin yetkili olacağını duyurdu.

Ancak birçok kişi sosyal medyadan konuyla ilgili yorum yaparak yeni yasayı eleştirdi.

Klöckner ile aynı parti mensubu milletvekili Saskia Ludwig, sosyal medya paylaşımında ülkedeki aşırı sıcaklara dikkat çekerek "Rhodesian Ridgeback türü köpeğimi 32 derecede iki saat yürüyüşe çıkaracağıma Havel'de yüzdürerek serinletirim" diye yazdı

"Köpeğim kanser", "Ya köpeğim istemezse", "Yasayı kim uygulayacak, komşular mı denetleyecek?", "Yakında kedilerin kumunun günde kaç kez değiştirileceğini de söylerler" gibi yorumlarla yoğun eleştiri ve alay konusu olan yasayı savunmak bakanlık sözcüsüne kaldı. Sözcü yaptığı açıklamada bu yasanın özellikle profesyonel köpek bakıcıları için hazırlandığına vurgu yaptı.

Köpekler, Almanya'nın en çok tercih edilen evcil hayvanı kedilerin ardından ikinci sırada yer alıyor. Almanların yüzde 19'u, ülkedeki 9 buçuk milyona yakın köpeği evcil hayvan olarak sahipleniyor.

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