Almanya'da yeni yasa ile köpeklere günde iki defa yürüyüş zorunlu olacak

"Köpekler tüylü oyuncak değlidir. Onların da ihtiyaçları vardır ve dikkate alınmalıdır" diye konuşan Alman bakan bu yasanın bilimsel bulgular sebebiyle hazırlandığını söyledi.

Bakanlığın esas aldığı araştırmalara göre köpeklerin yeterli egzersiz yapmaya ve başka hayvanlar, insanlar ve doğa gibi çevresel uyarıcılarla temas halinde olmaya ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.

KÖPEK YASASI NELERİ ÖNGÖRÜYOR?

Hundeverordnung (Köpek Yasası) ile köpek sahiplerinin sadık dostlarını günde iki kez en az bir saat yürüyüşe çıkarmalarını öngörüyor.

Yasa ile köpeklerin bütün gün evde yalnız başına bırakılması da yasaklanıyor. Buna göre en az bir kişinin evde bırakılan köpeklerle günde birkaç kez ilgilenmesi gerekiyor.

Yeni düzenleme ayrıca köpeklerin bir tasma ya da zincir ile uzun süre bağlı tutulmasına da yasak getiriyor.

KÖPEK YASASI TARTIŞMA YARATTI

Önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi beklenen yasa şimdiden Alman kamuoyunda tartışma yarattı. Tartışılan konuların başında yasanın nasıl uygulanacağı geliyor. Tarım Bakanlığı yasanın uygulanması konusunda yerel yönetimlerin yetkili olacağını duyurdu.