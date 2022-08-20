Almanya’da yetkililerden enerji krizine karşı yeni öneri : ''Duş almayın, bezle silinin''

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti başkanı Winfried Kretschmann, enerji tasarrufu için verdiği son tavsiyeyle şaşırttı. Dün Almanya'nın karşı karşıya olduğu Enerji Krizi hakkında Südwest Presse gazetesine yaptığı açıklamada “Bir enerji kriziyle sınandığımız bu günlerde insanlar 'sürekli duş almak yerine' bir bez kullanarak çok tasarruf edebilirler.” diyerek yeni bir öneride bulundu.

BİREYSEL ADIMLARINI ANLATTI

Enerji israfını önlemek için attığı bireysel adımları paylaşan Winfried Kretschmann, evinin çatısında dev bir güneş enerjisi teçhizatı olduğunu, elektrikli bir araba kullandığını ve tek bir odayı ısıttığını açıkladı ve bunun 'daha sağlıklı' bir alışkanlık olduğuna dikkat çekti.

''DAHA İYİSİNİ YAPIYORUM''

Soğuk duş alıp almadığı sorulduğunda ise, Kretschmann daha da iyisini yaptığını söyledi ve halka kendisi de aynı şeyi yaptığını iddia ederek duş almak yerine nemli bir bezle silinmelerini önerdi.

ÇAĞRILARI YANIT BULDU

Araştırma enstitüsü INSA tarafından geçen ay yapılan ankete göre, Almanların neredeyse üçte ikisi hükümetin tekrarlanan çağrılarına yanıt olarak duşta geçirdikleri zamanı azalttı.



