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Almanya Daimi Aşı Komsiyonu: Seneye de aşılanmak gerekecek

16.05.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da aşılama hız kazanırken, aşının etkisine dair tartışmalar da alevlendi.

Almanya Daimi Aşı Komsiyonu: Seneye de aşılanmak gerekecek

Uzmanlara göre iki doza rağmen aşının etkisi azalacak ve sonbahardan itibaren aşı tazelemek gerekecek.Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), koronavirüse karşı önümüzdeki sene de aşılanmanın gerekli olduğunu açıkladı. Halen 18 bağımsız temsilciden oluşan ve hükümetin pandemiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü bünyesinde görev yapan Daimi Aşı Komisyonu'nun Başkanı Thomas Mertens, "Virüs ortadan kalkmayacak. Bu sebepten şu dönem yapılan aşılar sonuncular olmayacak" diye konuştu. Bu nedenle Almanya'da aşı üretiminin canandırılmasının da akıllı bir adım olacağının altını çizdi.

Aşılamanın tazelenmesinin ne zaman yapılması gerektiğine dair henüz ellerinde kesin veriler bulunmadığını belirten Mertens, gelecek birkaç ay içinde aşılananlardaki korumanın ne kadar sürdüğüne dair gözlem yapılmasının mümkün olacağını, onunla beraber sağlanacak veriler üzerinden bir sonraki aşının yapılması gereken tarihi kestirmeninin mümkün olabileceğini kaydetti.

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi, tıpçı Prof. Dr. Karl Lauterbach da koronavirüse karşı aşılanmanın rutin hale dönüşeceğini tahmin ettiğini söyledi. Lauterbach'a göre, ilk aşılamanın sağlayacağı koruma zayıf olacak ve bu nedenle muhtemelen altı ay sonra aşılanan ilk grupların yeniden aşılarını tazelemesi gerekecek. Gelecek sonbaharda aşı olan ilk grupların dolayısıyla yeniden aşılanması gerekeceğini söyleyen SPD'nin sağlık politikaları uzmanı Lauterbach'a göre koronavirüs de varyantları da hükümetleri ve insanları uzun süre meşgul etmeye devam edecek.

1.353.453 ile yeni rekor

Almanya'da aşılama hız kazanırken dini bayram tatili olan perşembe ile hafta sonu arasındaki tek çalışma günü olan cuma günü 1 milyon 353 bin 453 doz aşı yapılarak yeni bir rekor kırılmıştı. Böylece halkın yüzde 35,9'unun ilk dozu olduğu yüzde 10,6'sının da her iki dozu da olduğu açıklanmıştı.

Öte yandan yapılan aktüel bir kamuoyu araştırmasına göre Almanya'da vatandaşların aşı olma isteği de giderek artıyor. YouGov şirketinin son araştırmasına göre 18 yaş üzerine vatandaşların yaklaşık dörtte üçü aşı olarak korunmak istediğini beyan ediyor.

Haftalık vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Almanya'da 100 bin kişi başına haftalık görülen yeni vaka sayısındaki olumlu gelişme de devam ediyor. Hükümetin pandemiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu olan Robert Koch Enstitüsü, üçüncü gün üst üste insidans olarak nitelenen haftalık yeni vaka sayısının 100'ün altında olduğunu duyurdu. Buna göre kısıtlamalarda baz alınan 100 bin nüfustaki haftalık yeni vaka sayısı Almanya ortalaması bugün 83,1 olarak verildi. Dün ise bu rakam 87,3 olarak açıklanmıştı. Cuma günü de 96,5'ti.

Almanya'da koronavirüs vaka sayıları hafta sonlarında genelde normalden biraz daha düşük oluyor. Bu hafta perşembenin dini bayram olması sebebiyle de test olan kişi sayısının az olabileceğine dikkat çekiliyor.

AFP/ ETO, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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