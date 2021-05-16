Almanya Daimi Aşı Komsiyonu: Seneye de aşılanmak gerekecek

Uzmanlara göre iki doza rağmen aşının etkisi azalacak ve sonbahardan itibaren aşı tazelemek gerekecek.Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), koronavirüse karşı önümüzdeki sene de aşılanmanın gerekli olduğunu açıkladı. Halen 18 bağımsız temsilciden oluşan ve hükümetin pandemiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü bünyesinde görev yapan Daimi Aşı Komisyonu'nun Başkanı Thomas Mertens, "Virüs ortadan kalkmayacak. Bu sebepten şu dönem yapılan aşılar sonuncular olmayacak" diye konuştu. Bu nedenle Almanya'da aşı üretiminin canandırılmasının da akıllı bir adım olacağının altını çizdi.

Aşılamanın tazelenmesinin ne zaman yapılması gerektiğine dair henüz ellerinde kesin veriler bulunmadığını belirten Mertens, gelecek birkaç ay içinde aşılananlardaki korumanın ne kadar sürdüğüne dair gözlem yapılmasının mümkün olacağını, onunla beraber sağlanacak veriler üzerinden bir sonraki aşının yapılması gereken tarihi kestirmeninin mümkün olabileceğini kaydetti.

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi, tıpçı Prof. Dr. Karl Lauterbach da koronavirüse karşı aşılanmanın rutin hale dönüşeceğini tahmin ettiğini söyledi. Lauterbach'a göre, ilk aşılamanın sağlayacağı koruma zayıf olacak ve bu nedenle muhtemelen altı ay sonra aşılanan ilk grupların yeniden aşılarını tazelemesi gerekecek. Gelecek sonbaharda aşı olan ilk grupların dolayısıyla yeniden aşılanması gerekeceğini söyleyen SPD'nin sağlık politikaları uzmanı Lauterbach'a göre koronavirüs de varyantları da hükümetleri ve insanları uzun süre meşgul etmeye devam edecek.