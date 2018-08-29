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Almanya'daki devasa Erdoğan heykeli kaldırıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

Wiesbaden Bienali kapsamında yerleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait heykelin, büyük tartışma yaratması, hem Erdoğan sempatizanlarını hem de karşıtlarını bölgeye toplaması ve heykelin saldırıya uğraması sonrası güvenlik riski oluşturduğuna karar verildi. Pazartesi gecesi Alman Birliği Meydanı'na dikilen 4 metrelik altından heykel salı gecesi taşındı.

Almanya'da bienal için dikilen Erdoğan heykeli büyük tartışma yaratmasının üzerine yaklaşık 24 saat sonra kaldırıldı.

"Festival sırasında insan benzeri heykel dikilmesine izin verildiğini ancak Erdoğan heykeli dikileceğinin bilinmediğini" duyuran Wiesbaden Belediyesi, Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Büyükşehir Belediye Başkanı Sven Gerich ve Zabıta Müdürü Oliver Franz eyalet polis teşkilatıyla birlikte güvenliği daha fazla garanti edilemeyeceği için heykelin kaldırılmasını kararlaştırdı. Bu karar Belediye Meclisi görüşmelerinde varılan sonuçla örtüşmektedir.''

Polis, salı akşamı Erdoğan taraftarları ile karşıtlarının heykelin çevresinde tartıştıklarını, tartışmaların olaysız kapandığını açıkladı. Gazeteler ise Zabıta Müdürü Franz'ın "Sözlü atışmalar zamanla itiş kakışa dönüştü ve bıçaklı kişiler de görüldü" sözlerine yer verdi.

Pazartesi dikilen 4 metre yüksekliğinde ve altın rengindeki Erdoğan heykeli salı geceyarısı itfaiyeye ait bir vinçle sökülerek meydandan uzaklaştırıldı.

Bölge polisi Twitter hesabından bir video paylaşarak, "Heykel vinç yardımıyla kamyona yüklendi. Heykel itfaiye tarafından nakledilecek. Kaldırma faaliyeti bizim açımızdan olaysız geçti" dedi.

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