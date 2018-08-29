Almanya'daki devasa Erdoğan heykeli kaldırıldı

Almanya'da bienal için dikilen Erdoğan heykeli büyük tartışma yaratmasının üzerine yaklaşık 24 saat sonra kaldırıldı.
"Festival sırasında insan benzeri heykel dikilmesine izin verildiğini ancak Erdoğan heykeli dikileceğinin bilinmediğini" duyuran Wiesbaden Belediyesi, Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:
"Büyükşehir Belediye Başkanı Sven Gerich ve Zabıta Müdürü Oliver Franz eyalet polis teşkilatıyla birlikte güvenliği daha fazla garanti edilemeyeceği için heykelin kaldırılmasını kararlaştırdı. Bu karar Belediye Meclisi görüşmelerinde varılan sonuçla örtüşmektedir.''
Polis, salı akşamı Erdoğan taraftarları ile karşıtlarının heykelin çevresinde tartıştıklarını, tartışmaların olaysız kapandığını açıkladı. Gazeteler ise Zabıta Müdürü Franz'ın "Sözlü atışmalar zamanla itiş kakışa dönüştü ve bıçaklı kişiler de görüldü" sözlerine yer verdi.
Pazartesi dikilen 4 metre yüksekliğinde ve altın rengindeki Erdoğan heykeli salı geceyarısı itfaiyeye ait bir vinçle sökülerek meydandan uzaklaştırıldı.
Bölge polisi Twitter hesabından bir video paylaşarak, "Heykel vinç yardımıyla kamyona yüklendi. Heykel itfaiye tarafından nakledilecek. Kaldırma faaliyeti bizim açımızdan olaysız geçti" dedi.
İstanbul'da kaza! Trafik felç oldu
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim Çetin Sönmez'in cezası belli oldu
Ameliyatla burnunu ve kulaklarını aldırdı! Gerekçesi çok ilginç
Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu
İngiliz kadın İzmir'deki kalça ameliyatında öldü
Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan ispat etsin siyaseti bırakırım!
Kalçasından çıkanlar şoke etti! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış
Çok kritik uyarı: Dünya yol ayrımında!
Okuyucu Yorumları 0 yorum