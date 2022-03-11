Almanya'daki hastanenin kararı tepki çekti! Rus ve Belaruslu hasta kabul etmiyorlar

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları 16. gününde devam ederken, Rusya'ya yönelik tepkiler de sürüyor. Birçok ülke Rusya'ya ve oligarklara yaptırım kararı alırken, Almanya'da bulunan bir özel hastanenin uygulaması ise tartışma yarattı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Münih'teki Latros Kliniği, çalışanlarına gönderdiği bir yazıda, Rus ve Belarusluların hasta olarak kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Yazıda, Rus ve Belaruslu vatandaşların planlanan ameliyatları varsa ertelenmesi istendi.

"HİÇBİR RUS VE BELARUSLU KABUL EDİLMEYECEKTİR"

Rus ordusunun Belarus hükümetinin yardımıyla Ukrayna'yı işgalinin şiddetle kınandığı belirtilen yazıda, "Rusya özgürlüğümüzü ve demokrasimizi tehdit ediyor. Bu nedenle, şu andan itibaren ve bir sonraki duyuruya kadar hiçbir Rusya ve Belarus vatandaşı tarafımızdan tedavi edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Yazının sosyal medyaya düşmesinin ardından klinik, çok sayı kişi tarafından eleştirildi.

Hastane yoğun eleştiriler karşısında geri adım atarak özür diledi ancak söz konusu vatandaşların hasta olarak kabul edip etmeyeceğine ilişkin açıklama yapılmadı. (AA)

