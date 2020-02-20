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  4. Almanya'daki kanlı saldırıya Türkiye'den ilk tepki!

Almanya'daki kanlı saldırıya Türkiye'den ilk tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 11:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Almanya'da gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin "Dün gece Almanya’da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

Almanya'daki kanlı saldırıya Türkiye'den ilk tepki!

Almanya'da gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin Türkiye'den ilk tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Dün gece Almanya’da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kollektif bir kanserdir." dedi.

Almanya’nın Frankfurt şehri yakınlarındaki Hanau kasabasında silahlı bir saldırgan en az 9 kişiyi öldürdü. Silahlı saldırganın bir nargile kafe ve bir bakkal dükkanını hedef aldığı belirtiliyor. Ölenler arasında Türk vatandaşları olduğu ifade ediliyor.

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var iddiasıAlmanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var iddiası
Anahtar Kelimeler:
Almanya saldırı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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