Almanya'daki koronavirüs vaka ve ölü sayısında artış!

Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.Söz konusu kişilerin bazılarının eş ve çocuklarında da virüse rastlandığı öğrenildi.

ÖLEN TÜRKLERİN SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 12'ye yükseldi.

ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI 455, VAKA SAYISI 57 bin 298 OLDU

Robert Koch Enstitüsü tarafından bu sabah açıklanan verilerde, koronavirüs vaka sayısında 4 bin 751 kişilik artış görülürken, hayatını kaybedenlerin sayısındaki yükseliş ise 66 oldu.

Almanya'da en fazla vaka sayısı 13 bin 989 ile ülkenin güneyindeki Bavyera eyaletinde yaşanıyor. Bavyera aynı zamanda virüsün Almanya'da ilk kez ortaya çıktığı bölge.

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