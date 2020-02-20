Almanya'daki terör saldırısında 5 Türk'ün hayatını kaybettiği açıklandı

Alman Tobias R'nin saldırıyı aşırı sağcı motifle gerçekleştirdiğini iddia eden gazete, saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi sahibi olduğunu ve ardında bir mektup ile video bıraktığını yazdı.

SALDIRGAN AŞIRI SAĞCI Bu arada, Alman Bild gazetesi, saldırganın aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı.

Buna göre Hanau'daki saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Alman Haber Ajansı DPA'ya bilgi veren bir polis sözcüsü, özel harekat timinin saldırgan olduğu düşünülen kişinin evine baskın düzenlediği ve evde saldırganın dışında bir kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyledi.

Almanya'da iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, 5'i Türk 9 kişi hayatını kaybetti. Şüpheli aşırı sağcı Tobias R'nin “yabancı düşmanı” saikle hareket ettiği, olayın “terörist saldırı” şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi.

"Irkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanındayım. Onlar yalnız değiller" dedi.

"İlk belirlemelere göre saldırgan yabancı düşmanlığı saikiyle hareket etti" diyen Beuth, saldırıyı sert bir şekilde kınadı.

Beuth, saldırganın Hanau kentinde yaşayan bir Alman olduğunu aktardı.

Olayın ardından tanık ifadeleri ve videolar sayesinde muhtemel saldırgana ilişkin bilgileri edindiklerini ifade eden Beuth, daha sonra araç sahibinin evinde 43 yaşındaki failin ve 72 yaşındaki annesinin ölü bulunduğu kaydetti.

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, yaptığı açıklamada, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Steinmeier, açıklamasında, "Irkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanındayım. Onlar yalnız değiller. Almanya'daki insanların büyük çoğunluğu bu eylemi ve her türlü ırkçılığı, nefret ve şiddeti kınadığından eminim." ifadelerini kullandı.

MERKEL PROGRAMINI İPTAL ETTİ



Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduklarını ve yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirtti.

Başbakan Angela Merkel'in, Halle kentindeki programını, Hanau'daki saldırı nedeniyle iptal ettiğini ifade eden Seibert, Merkel'in Hanau'daki gelişmeler hakkında sürekli bilgi aldığını da kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hanau'daki korkunç olay hepimizi acı içinde bıraktı. Düşüncelerimiz, hayatını kaybedenler, onların aileleri ve akrabalarıyla. Yaralıların kısa zamanda iyileşeceğini ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hanau'daki şiddet olayından dolayı sarsıldığını ve üzgün olduğunu belirterek, "Olayın arka planı aydınlatılmalı. Aşırı sağcı saiklerle yapılan saldırılar bizi sakin bırakmamalı, buna karşı birlikte durmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

